Общество

39 минут назад

Сенатором от Липецкой области стала врач Оксана Хлякина

17 1350
#политика
4
Сенатором от Липецкой области стала врач Оксана Хлякина

Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов наделил Оксану Хлякину полномочиями сенатора Российской Федерации. Постановление подписано в соответствии с Федеральным законом от 22 декабря 2020 года № 439-ФЗ «О порядке формирования Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации». Соответствующее письмо направлено в Совет Федерации.

Как сообщает региональная администрация, Оксана Владимировна Хлякина родилась в Липецке в 1969 году. Имеет высшее медицинское образование и степень доктора биологических наук. В 2021 году окончила Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте  Российской Федерации по специальности государственное и муниципальное управление. 

Трудовую деятельность начинала фельдшером, работала врачом клинической лабораторной диагностики. С 2007 года – заведующая клинико-диагностическим отделением Липецкого областного перинатального центра. С 2016 года – депутат Липецкого областного совета депутатов, член комитета по социальным вопросам.

Ранее избиралась по спискам партии «Единая Россия». За 2020 год задекларировала доход в 5 330 381 рубль.

17 1350
#политика
4

Комментарии (18)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Лучше

4 минуты назад
Бы её направили в Ссёлки врачом общ.практики и то больше пользы было.
ответить

Сергей

7 минут назад
Ираида Тихонова мне больше нравилась
ответить

Врач - практик

7 минут назад
Что - то не знаем мы такого врача. Хотя всех, кто РЕАЛЬНО работает, знаем. Городишко - то маленький.
ответить

Я

12 минут назад
Врачи, актёры, спортсмены, певцы и прочие талантливые личности, а юристы чтобы писать законы теперь не нужны...
ответить

Вопрос

15 минут назад
Липчанин, доктор ? пусть больных лечит , а не позорится безвольной сенаторской пешкой !
ответить

Липецк Тлен

16 минут назад
А в совете федерации то в курсе? А то вон аверова тоже назначали.
ответить

Интересно

17 минут назад
Врачей на местах точно не хватает ?
ответить

Затем.

17 минут назад
ЗАЧЕМ, Ольтарнотива что была врачём с такой должность? Когда то это было но получив должность она наверняка сидела в мягком кресле. Пример тому ставшей депутатом водителей президента по ковидного госпиталь в Комунарке. Он и о профессии забыл сейчас получив портфель.
ответить

Неравнодушный горожанин

19 минут назад
А куда документы на предыдущего сенатора подевались?
ответить

Липчанин

20 минут назад
Знаю хорошо Оксану Владимировну. Прекрасный доктор и человек с большим сердцем! Отличный выбор!!!
ответить
Еще комментарии

Еще в рубрике

Липчане ежемесячно тратят примерно по 27`200 рублей
#рейтинг #спрос #экономика
5
Липчане ежемесячно тратят примерно по 27`200 рублей

сегодня, 11:50

Общество
26-летний ельчаин поставил кражи автомобилей на поток
#угон #кража
26-летний ельчаин поставил кражи автомобилей на поток

сегодня, 11:35

Общество
Прокуроры нашли просроченную шаурму
#шаурма #проверка #магазин
10
Прокуроры нашли просроченную шаурму

сегодня, 11:12

Общество
Дождь идёт — крыша течёт
#ЖКХ
1
Дождь идёт — крыша течёт

сегодня, 11:11

Общество
ДК «Железнодорожников» отремонтирует местная компания
#ремонт #тендер
ДК «Железнодорожников» отремонтирует местная компания

сегодня, 10:57

Общество
Липчанин потребовал от «Русского аппетита» 100`000 рублей
#иск #падение #фастфуд
5
Липчанин потребовал от «Русского аппетита» 100`000 рублей

сегодня, 10:28

Общество