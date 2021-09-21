Сенатором от Липецкой области стала врач Оксана Хлякина

Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов наделил Оксану Хлякину полномочиями сенатора Российской Федерации. Постановление подписано в соответствии с Федеральным законом от 22 декабря 2020 года № 439-ФЗ «О порядке формирования Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации». Соответствующее письмо направлено в Совет Федерации.





Как сообщает региональная администрация, Оксана Владимировна Хлякина родилась в Липецке в 1969 году. Имеет высшее медицинское образование и степень доктора биологических наук. В 2021 году окончила Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации по специальности государственное и муниципальное управление.Трудовую деятельность начинала фельдшером, работала врачом клинической лабораторной диагностики. С 2007 года – заведующая клинико-диагностическим отделением Липецкого областного перинатального центра. С 2016 года – депутат Липецкого областного совета депутатов, член комитета по социальным вопросам.Ранее избиралась по спискам партии «Единая Россия». За 2020 год задекларировала доход в 5 330 381 рубль.