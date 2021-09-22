Происшествия
41 минуту назад
Пропавших детей нашли
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С ними всё в порядке
Как сообщал GOROD48, в Данковском районе пропали двое детей – 12 и 14 лет.
Волонтеры организовали их поиски. Как сообщили в ЛООО «Поиск пропавших детей, волонтёрами совместно с сотрудниками МВД был организован штаб по поиску ребят. Волонтёры были распределены на группы, ориентировка подростков была размещена в соцсетях.
Была осмотрена территория возможного местонахождения подростков, обследованы заброшенные строения. В итоге детей нашли волонтёры данковского отделения ЛООО «Поиск пропавших детей» совместно с сотрудниками МВД.
Фото: vk.com/poiskdeteilipeck
Волонтеры организовали их поиски. Как сообщили в ЛООО «Поиск пропавших детей, волонтёрами совместно с сотрудниками МВД был организован штаб по поиску ребят. Волонтёры были распределены на группы, ориентировка подростков была размещена в соцсетях.
Была осмотрена территория возможного местонахождения подростков, обследованы заброшенные строения. В итоге детей нашли волонтёры данковского отделения ЛООО «Поиск пропавших детей» совместно с сотрудниками МВД.
Фото: vk.com/poiskdeteilipeck
1 1441
Коммунист