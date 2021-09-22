Происшествия

41 минуту назад

Пропавших детей нашли

1 1441
#поиск пропавших
Пропавших детей нашли

С ними всё в порядке

Как сообщал GOROD48, в Данковском районе пропали двое детей – 12 и 14 лет.

Волонтеры организовали их поиски. Как сообщили в ЛООО «Поиск пропавших детей, волонтёрами совместно с сотрудниками МВД был организован штаб по поиску ребят.  Волонтёры были распределены на группы, ориентировка подростков была размещена в соцсетях. 

Была осмотрена территория возможного местонахождения подростков, обследованы заброшенные строения. В итоге детей нашли волонтёры  данковского отделения ЛООО «Поиск пропавших детей» совместно с сотрудниками МВД.

Фото: vk.com/poiskdeteilipeck

1 1441
#поиск пропавших

Комментарии (1)

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Коммунист

27 минут назад
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