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В Липецкой области пропали двое детей

2057
#поиск пропавших
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В Липецкой области пропали двое детей

Волонтеры организовывают их поиски

Как сообщает ЛООО «Поиск пропавших детей», в Данковском районе, селе Баловнево пропали двое детей – 12 и 14 лет – Алексей Корненков и Денис Сурков.

«21 сентября ориентировочно в 17:00 пропали в районе ул. Советской селаБаловнево Данковского района Липецкой области. До настоящего момента их местонахождение не установлено».

Волонтеры просят всех, кто видел детей или владеет информацией об их местонахождении, звонить в полицию по телефону 02 или обращаться по контактам указанным в ориентировке волонтерской организации.

2057
#поиск пропавших
3

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