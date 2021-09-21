Общество

сегодня, 13:21

За сутки тепло пришло в 20% липецких домов

3 698
#теплоснабжение
За сутки тепло пришло в 20% липецких домов

Как сообщили в городском департаменте ЖКХ, в первый день пуска отопления тепло пришло в более 400 домов, это 20% от всего многоквартирного жилищного фонда Липецка.

В ряде домов уже выявлены проблемы: где-то отмечается неравномерный прогрев радиаторов, где-то из-за порывов остаются холодными отдельные стояки. Например, в доме №110 на проспекте Победы снижены параметры теплоносителя из-за недостаточного давления из сети ресурсоснабжающей компании, в одном из подъездов дома №7/1 на Меркулова произошел порыв на внутренних сетях.
 
- Сложности по отдельным адресам возникают всегда. Сейчас главное – оперативно их устранить. Решать такие проблемы ресурсоснабжающие организации и управляющие компании должны в течение суток, - рассказали в департаменте.
 
В целом, как отмечают коммунальщики, начало отопительного сезона идет в штатном режиме. При этом на окончательную наладку систем у ресурсоснабжающих организаций и жилищных служб уйдет около месяца, за это время они выполнят наладку гидравлического режима по зимнему варианту, проведут корректировку и регулировку.
 
Планируется, что к вечеру пятницы, 24 сентября, тепло подадут во все многоквартирные дома города.  
 
Липчанам напоминают, в случае, если в их дом тепло так и не пришло или в квартире остаются холодными отдельные стояки, им следует обращаться в Единую диспетчерскую службу по телефону 8(800)450-48-48 или управляющую компанию (её номер указан на квитанции по содержанию и ремонту жилья). При порыве на внешних сетях – в ЕДС, ПАО «Квадра» (30-66-66) или АО «ЛГЭК» (23-61-75). На решение проблемы даются сутки. Если порыв не устранён, следует обратиться в Госжилинспекцию (22-13-16) или в департамент ЖКХ (22-95-27).

3 698
#теплоснабжение

Комментарии (3)

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456

4 минуты назад
123 подумайте о семьях где дети маленькие.Если у вас жар это не значит что всем жарко. На таблетки больше уйдет денег.
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Тепло

34 минуты назад
Никуда я не пришло.
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123

50 минут назад
В ЖК Виктории в квартирах +24-26 без отопления! Пожалуйста не включайте его пока в наш жилой комплекс, смысл платить деньги невижу!!!
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