За сутки тепло пришло в 20% липецких домов

Как сообщили в городском департаменте ЖКХ, в первый день пуска отопления тепло пришло в более 400 домов, это 20% от всего многоквартирного жилищного фонда Липецка.



В ряде домов уже выявлены проблемы: где-то отмечается неравномерный прогрев радиаторов, где-то из-за порывов остаются холодными отдельные стояки. Например, в доме №110 на проспекте Победы снижены параметры теплоносителя из-за недостаточного давления из сети ресурсоснабжающей компании, в одном из подъездов дома №7/1 на Меркулова произошел порыв на внутренних сетях.



- Сложности по отдельным адресам возникают всегда. Сейчас главное – оперативно их устранить. Решать такие проблемы ресурсоснабжающие организации и управляющие компании должны в течение суток, - рассказали в департаменте.



В целом, как отмечают коммунальщики, начало отопительного сезона идет в штатном режиме. При этом на окончательную наладку систем у ресурсоснабжающих организаций и жилищных служб уйдет около месяца, за это время они выполнят наладку гидравлического режима по зимнему варианту, проведут корректировку и регулировку.



Планируется, что к вечеру пятницы, 24 сентября, тепло подадут во все многоквартирные дома города.



Липчанам напоминают, в случае, если в их дом тепло так и не пришло или в квартире остаются холодными отдельные стояки, им следует обращаться в Единую диспетчерскую службу по телефону 8(800)450-48-48 или управляющую компанию (её номер указан на квитанции по содержанию и ремонту жилья). При порыве на внешних сетях – в ЕДС, ПАО «Квадра» (30-66-66) или АО «ЛГЭК» (23-61-75). На решение проблемы даются сутки. Если порыв не устранён, следует обратиться в Госжилинспекцию (22-13-16) или в департамент ЖКХ (22-95-27).



