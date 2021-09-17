Происшествия

38 минут назад

В Липецке пропала 16-летняя девушка

2 712
#пропавшие без вести
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В Липецке пропала 16-летняя девушка

Она ушла из дома ещё 14 сентября.

В Липецке ищут 16-летнюю Викторию Кочеткову. Как сообщает региональная общественная организация «Добровольная народная дружина Липецкой области «Патруль», девушка ушла из дома на улице Петра Смородина 14 сентября около 09:00 и с тех пор о её местонахождении ничего не известно.

- Уголовным розыском УМВД России по Липецкой области организован комплекс оперативно-розыскных мероприятий, к поисковым мероприятиям привлечены волонтёрские организации, - сообщили GOROD48  в пресс-службе УМВД России по Липецкой области. - Ранее девушка неоднократно уходила из дома.

Приметы девушки: рост 155-160 сантиметров, худощавого телосложения. Светлые волосы до плеч, голубые глаза.

Была одета в чёрную куртку, светлые брюки и черно-белые кроссовки.
2 712
#пропавшие без вести
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Комментарии (2)

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мысли в слух

23 минуты назад
У нас что , "Бермудский Треугольник", что ли , вышел из дома , и пропал ?! Бред какой-то!! Постоянно кто-нибудь да пропадает !! И куда они всё время пропадают - вот вопрос?!?!
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777

33 минуты назад
опять парень убил свою возлюбленную?
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