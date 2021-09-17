В Липецке пропала 16-летняя девушка

Она ушла из дома ещё 14 сентября.

В Липецке ищут 16-летнюю Викторию Кочеткову. Как сообщает региональная общественная организация «Добровольная народная дружина Липецкой области «Патруль», девушка ушла из дома на улице Петра Смородина 14 сентября около 09:00 и с тех пор о её местонахождении ничего не известно.







- Уголовным розыском УМВД России по Липецкой области организован комплекс оперативно-розыскных мероприятий, к поисковым мероприятиям привлечены волонтёрские организации, - сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области. - Ранее девушка неоднократно уходила из дома.



Приметы девушки: рост 155-160 сантиметров, худощавого телосложения. Светлые волосы до плеч, голубые глаза.Была одета в чёрную куртку, светлые брюки и черно-белые кроссовки.