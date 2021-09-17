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25 минут назад
Президент России предложил выплатить защитникам Ленинграда по 50 тысяч рублей
Владимир Путин во время онлайн-встречи с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым предложил единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей блокадникам и награжденным за оборону Ленинграда, передает Комсомольская Правда. Получить средства смогут также блокадники, проживающие в Латвии, Литве, Эстонии, Абхазии, Южной Осетии и Приднестровье.
При этом глава государства подчеркнул, что люди должны получить выплаты своевременно, "без волокиты" и лишних бумаг.
Инициатива связана с 80-летием открытия "Дороги жизни" — единственной транспортной магистралью, связывавшей город с территорией остальной страны в военные годы.
Президент России подчеркнул, что поддержка блокадников — это священный нравственный долг.
При этом глава государства подчеркнул, что люди должны получить выплаты своевременно, "без волокиты" и лишних бумаг.
Инициатива связана с 80-летием открытия "Дороги жизни" — единственной транспортной магистралью, связывавшей город с территорией остальной страны в военные годы.
Президент России подчеркнул, что поддержка блокадников — это священный нравственный долг.