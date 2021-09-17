26 минут назад
«Стальное дерево» подарило сельской детворе спортивную площадку
В селе Вербилово Липецкого района при поддержке благотворительного фонда «Милосердие» открыта многофункциональная спортивно-игровая площадка.
- В селе Вебилово нет спортивно-развлекательной площадки. Я решил сделать проект, обратился в благотворительный Фонд «Милосердие», который реализует грантовую программу «Стальное дерево». Доказал, что нашему селу такая площадка необходима. И мой проект одобрили, - рассказал Алексей Носков.
Идея Алексея понравилась жюри конкурса, и ему выдали грант в 300 тысяч рублей. Так в распоряжении сельской детворы появились разнообразные силовые тренажеры, разновысотные турники и брусья, шведская стенка, песочницы и качели. А для взрослых установили лавочки.
- Очень приятно, что наша программа расширилась и пошла в область. Радует, что есть активные, неравнодушные жители, в том числе в селе. Которые переживают за свой родной край, думают, как будут жить, и развиваться их дети. Этот проект направлен на здоровый образ жизни. Я считаю, что это очень важно в настоящее время, - считает директор фонда «Милосердие» Евгения Фрай.
Во время открытия на площадке было полно детворы. Мероприятие еще и совпало с празднованием дня рождения Липецкого района. Для подростков устроили мастер-класс по воркауту, а малышей развлекали ростовые куклы.
- Площадку можно использовать для общефизической подготовки и даже небольшой специальной подготовки. Обязательно нужно приходить сюда и заниматься, - считает Анатолий Ткаченко.
- Нам нужно здоровое поколение. У городских детей площадки есть, а у нас не было. Теперь есть. Для села — это здорово, - уверена Марина Джиха.
За последний месяц при поддержке фонда «Милосердие» новые спортивно-игровые комплексы появились в селе Калинино Задонского района и в селе Слобода Измалковского района.
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