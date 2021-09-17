«Стальное дерево» подарило сельской детворе спортивную площадку

В селе Вербилово Липецкого района при поддержке благотворительного фонда «Милосердие» открыта многофункциональная спортивно-игровая площадка.





Новый спортивный объект в Вербилово появился по программе «Стальное дерево». Житель села Алексей Носков получил грант на свой проект «Воркаут площадка – территория здоровья». На пустыре в центре села он организовал спортивно-игровую зону с пространством для воркаута и детских игр.- В селе Вебилово нет спортивно-развлекательной площадки. Я решил сделать проект, обратился в благотворительный Фонд «Милосердие», который реализует грантовую программу «Стальное дерево». Доказал, что нашему селу такая площадка необходима. И мой проект одобрили, - рассказал Алексей Носков.Идея Алексея понравилась жюри конкурса, и ему выдали грант в 300 тысяч рублей. Так в распоряжении сельской детворы появились разнообразные силовые тренажеры, разновысотные турники и брусья, шведская стенка, песочницы и качели. А для взрослых установили лавочки.- Очень приятно, что наша программа расширилась и пошла в область. Радует, что есть активные, неравнодушные жители, в том числе в селе. Которые переживают за свой родной край, думают, как будут жить, и развиваться их дети. Этот проект направлен на здоровый образ жизни. Я считаю, что это очень важно в настоящее время, - считает директор фонда «Милосердие» Евгения Фрай.Во время открытия на площадке было полно детворы. Мероприятие еще и совпало с празднованием дня рождения Липецкого района. Для подростков устроили мастер-класс по воркауту, а малышей развлекали ростовые куклы.- Площадку можно использовать для общефизической подготовки и даже небольшой специальной подготовки. Обязательно нужно приходить сюда и заниматься, - считает Анатолий Ткаченко.- Нам нужно здоровое поколение. У городских детей площадки есть, а у нас не было. Теперь есть. Для села — это здорово, - уверена Марина Джиха.За последний месяц при поддержке фонда «Милосердие» новые спортивно-игровые комплексы появились в селе Калинино Задонского района и в селе Слобода Измалковского района.