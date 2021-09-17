Общество

26 минут назад

«Стальное дерево» подарило сельской детворе спортивную площадку

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#стальное дерево #
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В селе Вербилово Липецкого района при поддержке благотворительного фонда «Милосердие» открыта многофункциональная спортивно-игровая площадка.

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Новый спортивный объект в Вербилово появился по программе «Стальное дерево».  Житель села Алексей Носков получил грант на свой проект «Воркаут площадка – территория здоровья». На пустыре в центре села он организовал спортивно-игровую зону с пространством для воркаута и детских игр.  

- В селе Вебилово нет спортивно-развлекательной площадки. Я решил сделать проект, обратился в благотворительный Фонд «Милосердие», который реализует грантовую программу «Стальное дерево». Доказал, что нашему селу такая площадка необходима. И мой проект одобрили, - рассказал Алексей Носков.

Идея Алексея понравилась жюри конкурса, и ему выдали грант в 300 тысяч рублей.   Так в распоряжении сельской детворы появились разнообразные силовые тренажеры, разновысотные турники и брусья, шведская стенка, песочницы и качели. А для взрослых установили лавочки. 

- Очень приятно, что наша программа расширилась и пошла в область. Радует, что есть активные, неравнодушные жители, в том числе в селе. Которые переживают за свой родной край, думают, как будут жить, и развиваться их дети. Этот проект направлен на здоровый образ жизни. Я считаю, что это очень важно в настоящее время, - считает директор фонда «Милосердие» Евгения Фрай.

Стопак стальное дерево.jpg

Во время открытия  на площадке было полно детворы. Мероприятие еще и совпало с празднованием дня рождения Липецкого района. Для подростков устроили мастер-класс по воркауту, а малышей развлекали ростовые куклы. 

- Площадку можно использовать для общефизической подготовки и даже небольшой специальной подготовки.  Обязательно нужно приходить сюда и заниматься, - считает Анатолий Ткаченко.

- Нам нужно здоровое поколение. У городских детей площадки есть, а у нас не было. Теперь есть.  Для села — это здорово, - уверена   Марина Джиха.
     
За последний месяц при поддержке фонда «Милосердие» новые спортивно-игровые комплексы появились в селе Калинино Задонского района и в селе  Слобода Измалковского района.

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#стальное дерево #
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