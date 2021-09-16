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сегодня, 16:25
Европарламент утвердил предложение ЕС ужесточить политику в отношении России
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Депутаты Европарламента утвердили доклад с рекомендацией ужесточить политику ЕС в отношении России.
Европарламент на пленарной сессии в Страсбурге в четверг утвердил доклад литовского депутата Андрюса Кубилюса с призывом к властям Евросоюза о пересмотре отношений с Россией.
За принятие документа высказались 494 евродепутата, 103 проголосовали против и 72 воздержались.
Многостраничный документ содержит рекомендацию для властей ЕС совместно с государствами-членами "пересмотреть политику Евросоюза в отношении России и разработать всеобъемлющую стратегию ЕС в отношении РФ" на основе представленных в докладе принципов.
В докладе в том числе говорится, что страны ЕС должны "быть готовы не признавать итоги предстоящих выборов в Госдуму", если будут констатированы "нарушения демократических процедур и международного права".
Депутат Европейского парламента (ЕП) от Эстонии Яак Мадисон призвал ЕС не вмешиваться во внутреннюю политику других государств, включая Россию, - передает ТАСС.
"Я думаю, ни Европейский союз, ни отдельные страны не должны вшиваться во внутреннюю политику других государств. Нашими главными заботами должны быть внешняя политика, безопасность, оборона. И то, как за счет укрепления безопасности и наращивания собственной силы стать более-менее равным партнером для России", - рассказал он в эфире Raadio 4.
Он также предостерег ЕП от того, чтобы не признавать результаты предстоящих выборов в Госдуму. Он отметил, что если парламент сделает это в случае с Россией, он должен действовать так же и в отношении США, где "в ходе президентских выборов по официально подтвержденным данным пропали миллионы голосов".
Член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина заявила, что резолюция Европарламента, содержащая требование ужесточить политику в отношении России и готовиться к непризнанию итогов выборов, является безответственным решением, основанным на "демагогии и антироссийской пропаганде", - передает РИА Новости.
"Возможно, такие действия депутатов Европарламента связаны с тем, что его решения носят рекомендательный характер и эти депутаты, по сути дела, ни за что не отвечают. Однако все это – не повод для принятия безответственных решений, основанных на демагогии и антироссийской пропаганде. Такие демарши дискредитируют не будущую российскую Думу, а сам Европарламент", - отметила Панина.
По ее словам, сам факт принятия подобной резолюции накануне старта голосования в России следует расценивать как проявление иностранного вмешательства в ход избирательного процесса.
За принятие документа высказались 494 евродепутата, 103 проголосовали против и 72 воздержались.
Многостраничный документ содержит рекомендацию для властей ЕС совместно с государствами-членами "пересмотреть политику Евросоюза в отношении России и разработать всеобъемлющую стратегию ЕС в отношении РФ" на основе представленных в докладе принципов.
В докладе в том числе говорится, что страны ЕС должны "быть готовы не признавать итоги предстоящих выборов в Госдуму", если будут констатированы "нарушения демократических процедур и международного права".
Депутат Европейского парламента (ЕП) от Эстонии Яак Мадисон призвал ЕС не вмешиваться во внутреннюю политику других государств, включая Россию, - передает ТАСС.
"Я думаю, ни Европейский союз, ни отдельные страны не должны вшиваться во внутреннюю политику других государств. Нашими главными заботами должны быть внешняя политика, безопасность, оборона. И то, как за счет укрепления безопасности и наращивания собственной силы стать более-менее равным партнером для России", - рассказал он в эфире Raadio 4.
Он также предостерег ЕП от того, чтобы не признавать результаты предстоящих выборов в Госдуму. Он отметил, что если парламент сделает это в случае с Россией, он должен действовать так же и в отношении США, где "в ходе президентских выборов по официально подтвержденным данным пропали миллионы голосов".
Член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина заявила, что резолюция Европарламента, содержащая требование ужесточить политику в отношении России и готовиться к непризнанию итогов выборов, является безответственным решением, основанным на "демагогии и антироссийской пропаганде", - передает РИА Новости.
"Возможно, такие действия депутатов Европарламента связаны с тем, что его решения носят рекомендательный характер и эти депутаты, по сути дела, ни за что не отвечают. Однако все это – не повод для принятия безответственных решений, основанных на демагогии и антироссийской пропаганде. Такие демарши дискредитируют не будущую российскую Думу, а сам Европарламент", - отметила Панина.
По ее словам, сам факт принятия подобной резолюции накануне старта голосования в России следует расценивать как проявление иностранного вмешательства в ход избирательного процесса.
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