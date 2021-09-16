Происшествия

сегодня, 11:47

Владельцы шеринговой компании просят опознать забравшего электросамокат человека

11 1830
#кража

С момента появления в Липецке шеринговой услуги, украли 15 самокатов

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Представители компании предоставляющей услуги проката электросамокатов, просят опознать человека, забравшего 24 августа в 14.00 от дома №37 по улице Меркулова самокат.

По GPS-маячку определено местонахождение техники – 4-й подъезд дома №3 по улице Индустриальная.  В какой квартире находился самокат в итоге –з неизвестно, так как у GPS-маячка села батарейка.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, в полицию заявление о пропаже самоката поступило 13 сентября. Начата проверка.

В шеринговой фирме пояснили, что подали заявление почти через три недели из-за отсутствия собственников шеринговых самокатов в Липецке. 

Всего за время работы проката этой техники в Липецке, было украдено 15 электросамокатов. Почти все они найдены, кроме одного, пропавшего 24 августа и исчезнувшего в подъезде 4-го подъезда дома №3 по улице Индустриальная.

В шеринговой компании просят опознавших человека с видео камеры наблюдения, позвонить в полицию или по номеру телефона 89102566964

11 1830
#кража

Комментарии (11)

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Коммунист

6 минут назад
Коммунист, от буржуев не убудет. Грабь награбленное!
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Коммунист

12 минут назад
Все вокруг колхозное, все вокруг моё. Именно под таким девизом при "кровавом советском режиме " тащили все домой, что плохо лежит. Даже гвозди. А уж от самокатов не осталось и следа через час
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ттт

15 минут назад
какая такая кража??? "из-за отсутствия собственников шеринговых..." нет собственников, нет кражи
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Землянин

21 минуту назад
Ушел и ушел, они деньги делают, а вы ищите.
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Мимоходом

25 минут назад
Интересно, на чем они больше зарабатывают, на кашеринге, или на кражах самокатов?
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Вася

37 минут назад
Похож на певца колдуна,имя не помню
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Вот так

46 минут назад
Ибо не хрен разбрасывать их где попало!
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Сергей

49 минут назад
было уркадено 15 электросамокатов
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Фауст

сегодня, 12:10
Надоели эти самокатчики, сами разбросают везде свои железяки где попало без порядка, а потом жалуются на беспорядок...
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Семен Семеныч

сегодня, 12:07
Встали около подъезда в 06.00 часов и до 22.00 часов найдете.
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