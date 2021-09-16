Владельцы шеринговой компании просят опознать забравшего электросамокат человека

С момента появления в Липецке шеринговой услуги, украли 15 самокатов

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Представители компании предоставляющей услуги проката электросамокатов, просят опознать человека, забравшего 24 августа в 14.00 от дома №37 по улице Меркулова самокат.



По GPS-маячку определено местонахождение техники – 4-й подъезд дома №3 по улице Индустриальная. В какой квартире находился самокат в итоге –з неизвестно, так как у GPS-маячка села батарейка.



Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, в полицию заявление о пропаже самоката поступило 13 сентября. Начата проверка.



В шеринговой фирме пояснили, что подали заявление почти через три недели из-за отсутствия собственников шеринговых самокатов в Липецке.



Всего за время работы проката этой техники в Липецке, было украдено 15 электросамокатов. Почти все они найдены, кроме одного, пропавшего 24 августа и исчезнувшего в подъезде 4-го подъезда дома №3 по улице Индустриальная.



В шеринговой компании просят опознавших человека с видео камеры наблюдения, позвонить в полицию или по номеру телефона 89102566964



