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сегодня, 12:47
Стоимость газа в Европе побила рекорд в 950$ за 1 тыс. кубометров
На фьючерсном рынке Европы цена на голубое топливо впервые в истории превысила 900 долларов за тысячу кубометров.
Цена газа на фьючерсном рынке Европы уже четвертый раз за день бьет рекорд, устанавливаясь на этот раз на уровне $950 за 1 тыс. кубометров, - свидетельствуют данные биржи ICE (цены представлены в евро).
Стоимость октябрьского фьючерса на газ по индексу голландского TTF на 12.03 по московскому времени дорожала на 17,27% и составляла $943 за тысячу кубометров. Минутами ранее рост цен превышал 20%, а сама стоимость — $950 долларов за тыс. кубометров,- пишут "Известия".
Предыдущий рекорд был установлен ранее в этот же день, 15 сентября, когда цена газа достигла $900 за 1 тысячу кубометров.
А еще ранее стоимость газа на фьючерсном рынке Европы на открытии торгов превысила отметку в 840 долларов за тысячу кубометров, - передает радио Sputnik.
Как свидетельствуют данные торгов, стоимость октябрьского фьючерса в 9.35 по московскому времени составила 841,39 доллара за тысячу кубометров.
Цена на газ в Европе начала расти с начала 2021 года. Летом его стоимость стала дорожать стремительнее, однако еще в конце августа она держалась на отметке $600 за 1 тыс. куб. м. Только с начала недели цена выросла на 22%.
Стоимость октябрьского фьючерса на газ по индексу голландского TTF на 12.03 по московскому времени дорожала на 17,27% и составляла $943 за тысячу кубометров. Минутами ранее рост цен превышал 20%, а сама стоимость — $950 долларов за тыс. кубометров,- пишут "Известия".
Предыдущий рекорд был установлен ранее в этот же день, 15 сентября, когда цена газа достигла $900 за 1 тысячу кубометров.
А еще ранее стоимость газа на фьючерсном рынке Европы на открытии торгов превысила отметку в 840 долларов за тысячу кубометров, - передает радио Sputnik.
Как свидетельствуют данные торгов, стоимость октябрьского фьючерса в 9.35 по московскому времени составила 841,39 доллара за тысячу кубометров.
Цена на газ в Европе начала расти с начала 2021 года. Летом его стоимость стала дорожать стремительнее, однако еще в конце августа она держалась на отметке $600 за 1 тыс. куб. м. Только с начала недели цена выросла на 22%.