Коронавирус
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За сутки в Липецкой области выявили 200 случаев COVID-19, 7 человек умерли
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Для сравнения: 15 сентября 2020 года медики выявили 33 новых случая COVID-19.
За последние сутки в Липецкой области врачи зафиксировали 200 новых случаев коронавирусной инфекции, 7 человек умерли, 112 человек вылечились.
С начала эпидемии, по данным сайта стопкоронавирус.рф, в регионе выявили 49 819 случаев COVID-19, выздоровели 43 504 человека, умерли 1 532 человека.
В России за сутки выявлен 18 841 случай COVID-19, выздоровели 17 039 человек, умерли — 792 человека.
С начала эпидемии в стране выявили 7 194 926 случаев COVID-19, выздоровели 6 435 072 человека, умер — 195 041 человек.
С начала эпидемии, по данным сайта стопкоронавирус.рф, в регионе выявили 49 819 случаев COVID-19, выздоровели 43 504 человека, умерли 1 532 человека.
В России за сутки выявлен 18 841 случай COVID-19, выздоровели 17 039 человек, умерли — 792 человека.
С начала эпидемии в стране выявили 7 194 926 случаев COVID-19, выздоровели 6 435 072 человека, умер — 195 041 человек.
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