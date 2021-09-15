Коронавирус

сегодня, 11:19

За сутки в Липецкой области выявили 200 случаев COVID-19, 7 человек умерли

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#коронавирус
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За сутки в Липецкой области выявили 200 случаев COVID-19, 7 человек умерли

Для сравнения: 15 сентября 2020 года медики выявили 33 новых случая COVID-19.

За последние сутки в Липецкой области врачи зафиксировали 200 новых случаев коронавирусной инфекции, 7 человек умерли, 112 человек вылечились.

С начала эпидемии, по данным сайта стопкоронавирус.рф, в регионе выявили 49 819 случаев COVID-19, выздоровели 43 504 человека, умерли 1 532 человека.

В России за сутки выявлен 18 841 случай COVID-19, выздоровели 17 039 человек, умерли — 792 человека.

С начала эпидемии в стране выявили 7 194 926 случаев COVID-19, выздоровели 6 435 072 человека, умер — 195 041 человек.
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#коронавирус
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Комментарии (7)

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Гость :

17 минут назад
Дима, чем докажите что это коровавирус? За 2 года этот вирус никто так и не смог обнаружить . 500 штаммов и вирусов уже поменялось . Если на основе ПЦР тестов сказали , что это ковидла - эти тесты предназначены для установления отцовства и для работы в криминалистике .
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Александр

20 минут назад
Переболевшие, вакцинированные должны носить маски?
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Дима

27 минут назад
Skrip, конечно все выяснили, у двух детей коронавирус в классе.
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Гость !

28 минут назад
Странно , что чинуши не болеют и през как конь . У всех чинуш песок сыпется, а их ни один коронавирус не берет за 2 года.
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М.Х.П

43 минуты назад
С такими цифрами,хоть из дома не выходи. Такое ощущение, что начался всемирный мор людей и никто не может сказать, чем это закончится, такое ощущение, что бог пошлет, на него вся надежда.Многие умирают не дожив до пенсии,а как же мечта наших светил, что мы будем жить более 80лет? Наверное те кто выживут, тут и войны не надо. Всем здоровья!!!
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Skrip

51 минуту назад
Дима, Зачем?Ковида нет.Знающие инфекционисты вирусологи из соцсетей уже всё объяснили.
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Дима

сегодня, 11:49
Какой-то пипец в школах. Учителя болеют, дети тоже болеют, чуть не половина. Почему вы школы не закрываете ? Лично в нашей школе 26 (8 класс) болеют 13 учеников и 4 учителя.
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