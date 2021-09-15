Комфортный город как способ оставить молодежь в Липецке

В сентябре мэрия собирается представить обновленный «Генеральный план Липецка», документ, который регламентирует застройку и развитие города на ближайшие 20 лет. Вырастет ли Липецк? Какие районы ждет реновация? За какими тенденциями пытается успеть город и сможет ли он стать привлекательным для молодежи? На эти и другие вопросы GOROD48 ответила начальник управления генплана городского департамента градостроительства и архитектуры Диана Полуэктова.











- В сентябре липчанам представят новый генплан города. Что мы в нем увидим? В чем его особенности?



- Новый генеральный план Липецка актуализирован, в нём учтены планируемые объекты на ближайшие 20 лет. Мы понимаем, что население города расти не будет, также понимаем, что Липецк серьёзно не расширится. Исключения — две территории со стороны Ссёлок и небольшой участок леса со стороны Бутырского сельсовета.



Потенциал для развития Липецка мы видим в существующих границах города. Так, например, в Липецке много садоводческих товариществ, нередко участки в них заброшены. Сейчас мы анализируем информацию, как используется земля в СНТ, прописаны ли в них люди. Это необходимо, чтобы понять: стоит или нет переводить ту или иную территорию в категорию земель под застройку. Если территория не используется, она по сути брошенная, мы можем разрешить на ней мало- или среднеэтажную застройку. Если в садоводстве есть жилые дома, много прописанных граждан – оставим категорию ИЖС. Замечу: против воли людей никто ничего делать не будет!



Но мы должны понимать, что когда участки по правилам землепользования, застройки и генплана переводятся под индивидуальную жилую застройку, то город берет на себя ряд обязательств. Это обеспечение социальной и транспортной инфраструктурой, инженерными сетями. Поэтому мы должны грамотно оценить свои силы и понять на 20 лет вперед, какую территорию СНТ мы оставляем садам, какую переводим под ИЖС, а какую — под среднеэтажную или многоквартирную жилую застройку.



Кроме садовых участков для развития города мы можем рассмотреть и гаражные кооперативы. Мы прекрасно знаем нашу «изюминку»: зелёную артерию Липецка, Каменный лог, обрамляют нависшие над ним гаражи. Мало в каких городах есть такая «фишка»: пространство, которое претендует на звание главного в городе, находится в таком неприглядном окружении. Ситуацию нужно менять. Мы проинспектируем кооперативы, поймём стоят они почти пустыми или используются, и сделаем выводы. Конечно, если кооператив фактически брошен, он не используется людьми, портит город, то его дальнейшее существование окажется в повестке дня. Там, где кооператив нужен людям, он останется. Изменения коснутся лишь невостребованных пространств.



В тему ревитализации, так называемого обновления застройки, у нас попадают и промышленные объекты. Так, территория завода «Свободный сокол» может стать интересным творческим кластером. На это уже получено согласие собственника. Часть пространства они хотят отдать под промышленный технопарк для предприятий смежного производства.



«Свободный сокол» - уникальное пространство. Здесь сохранилась огромная домна, рядом – исторические корпуса завода – по сути объекты культурного наследия. Мы имеем возможность ревитализировать территорию. На ней можно построить дома, предусмотреть рекреационную зону вдоль берега реки Воронеж. Сейчас там красивый склон со шламовым отвалом, который можно эффектно переработать. Да и сама домна уникальна. В Европе на базе таких объектов делают, например, рестораны.



При ревитализации промышленных объектов нельзя обойти вниманием проект обновления территории Мариинского завода. Его выполняла студентка ЛГТУ под моим кураторством. Получилось отлично! Переосмыслены не только помещения спиртзавода, но и прилегающая к нему территория. Должно получиться гармоничное пространство. Проект вполне жизнеспособен. Осталось найти деньги на его реализацию.



Пока Липецк в плане ревитализации промышленных объектов и развития креативных кластеров отстаёт от других городов. Но, думаю, что мы выровняемся и даже можем уйти вперед.





- Какие сейчас в России и в других странах тенденции по созданию общественных пространств? Например, парков. У многих есть впечатление, что в каждом крупном городе находится свой вариант «Зарядья » . Это мнение ошибочное?



- Да, есть такая история. Проблема в том, что в большинстве городов концепции благоустройства выполняло КБ «Стрелка». У нас это пространство, включающее в себя Городище, сквер Ворошилова, спуск к Театральной площади, Комсомольский пруд и Нижний парк. В «Стрелке» насоздавали похожие концепции. Но сейчас у нас есть понимание, что так нельзя, чтобы во всех городах благоустройство было похожим. Как говорит Илья Варламов, «модненькое» благоустройство с деревянными лавочками и деревянными киосками. Но к дублированию и копированию, можно относиться двояко: ругать - как плохо или вспомнить - как было и что стало. Мы, конечно, привлекаем к проектированию местных молодых специалистов, а также иногородних архитекторов, которые хорошо знают Липецк и его локальную идентичность. Например, площадь у Звёздного отличается от благоустроенных ранее общественных пространств. Там применена тротуарная плитка нестандартной формы, схожие по форме элементы повторяются на элементах фасадов, уникальные малые архитектурные формы, такие, как светящиеся планеты-лавочки.



Актуальные темы для дипломного проектирования рекомендуем студентам профильных вузов. Так, в проекте студентки, о котором я говорила, есть не только спиртзавод, но и прилегающий к нему сквер, а значит, пространство не будет «вырвано из контекста». Нам важно комплексное развитие. На правом берегу реки Воронеж есть Нижний парк, соединённый мостом с Зеленым островом, а на левом берегу – есть проектируемый гребной центр, при котором сквер. Там можно и нужно благоустраивать набережную и делать выход на кластер спиртзавода.







Сейчас в российских городах-миллионниках такие кластеры прекрасно развиваются. Конечно, в основном за счет частных инвестиций, но такие проекты объединяют людей, связанных с миром креатива – архитекторов, дизайнеров, художников, музыкантов. В кластер на месте спиртзавода важно также привлечь спортсменов. Вообще идея гораздо шире – создать в левобережье центр притяжения. Кластер с площадью Мира соединит бульвар. На Спиртозаводскую зайдет застройщик с жильём выше эконом-класса. Все это в комплексе должно отыграть



Также на левом берегу мы собираемся развивать пляжную зону. В принципе, у нас в городе есть зеленый «каркас» - много разноуровневых рассредоточенных центров притяжения городского и локального значения, например, скверы при Домах культуры. Важно все их объединить. И уже сейчас мы этим занимаемся. Собственно, Каменный лог нанизывает на себя, «как позвоночник», ряд других общественных пространств. Все они – зеленое ядро Липецка. Важно, что эту стратегию понимает и поддерживает глава города, задает ей тон глава области. И необходимо грамотно идти в этом направлении. У нас ведется активное развитие пространств вдоль Набережной. Уже разработан проект планировки всей зоны – от автосалонов на улице 50 лет НЛМК до Ниженки. Также мы понимаем, какие объекты можно предложить инвесторам – это общественные открытые бани-термы с бассейнами и сёрф-центр. Мы планируем получить и федеральные средства на развитие территории – транспортную и инженерную инфраструктуру.



В ближайшее время начнем масштабный проект совместно с ДОМ.РФ и застройщиками – будем разрабатывать мастер-план центральной части Липецка, которая включает в себя территорию вдоль реки Липовка – от Комсомольского пруда до реки Воронеж. Сейчас она в упадническом состоянии. Мы разработаем мастер-план и будем понимать, где включатся застройщики и инвесторы, за счет каких средств будем благоустраивать набережную Липовки – самый короткий путь от центра города до реки Воронеж. А на реке Воронеж набережной, как таковой, пока нет, лишь небольшой кусочек. Но мы намерены развивать эту территорию, нужно продолжать благоустройство, «открывать» уникальный водосбросный порог (дамбу).



Липчанам не стоит ждать на Набережной новых многоэтажек. Там должен появится грамотный «микс» из социальных объектов и малой толики жилищного строительства, среднеэтажной застройки. Тема высоток здесь закрыта.



Есть планы и на «захаровские дачи». Пока идут суды, но мы уже понимаем, как развивать участок на окраине Центрального пляжа. Из долгостроев можно сделать, например, бунгало для туристов или гостевые домики напрокат. За этим участком есть прекрасная пешеходная дорожка с очаровательным арочным мостиком. Такую красоту нельзя прятать и забывать.



- Красота, которая у всех липчан на виду, это брошенное благоустройство Каменного лога. Когда в лог вернутся строители?



- Сейчас ведется поэтапная разработка концепции благоустройства Каменного лога. В ближайшее время будем вовлекать в обсуждение концепции липчан и экспертов. Начнем как раз с главной «чаши», что под мостом на улице Терешковой. Прежнюю концепцию мы переосмыслили, поняли, что предложенный размах подрядчик не осилил, потому что такие масштабные перемены и не нужно было придумывать. Мы собираемся идею благоустройства лога максимально приземлять. От того, что было первоначально, думаю, мало, что останется. Нам важно сохранить природу лога, предусмотреть минимальные и необходимые пешеходные связи, хорошие спуски, велодорожки и прогулочные дорожки. Цель – сохранить уникальность лога и улучшить его функционал. Отправная точка – красивейшая скала.







Спортсмены, которые на ней тренируются, говорят, она не уступает по характеристикам знаменитым Воргольским скалам. Но сейчас этого не заметно, так как выступ зарос сорными породами - американским кленом. Но если посмотреть фотографии дореволюционного Липецка, на них ясно видно, что весь склон – это скала.







Склон можно поделить для занятий скалолазанием людей с разным уровнем подготовки. Зонирование скалолазы уже продумали. Нужно достичь синергии и синхронизации и грамотно это пространство использовать.



- Возможна ли в Липецке реновация?



- Массовое жилищное строительство на окраинах города не предусмотрено. Мы постараемся максимально эффективно использовать те территории, что уже находятся в границах Липецка. Под реновацию попадут кварталы на улицах Интернациональной-Ленина, Спиртзаводской, Нестерова-Качалова, зона возле лицея №3 (Сокол), двухэтажные дома на Студеновской и частная застройка со стороны Ниженки. Здесь строения в уже плохом состоянии. Территории нужно развивать, люди этого ждут.



Стоит принять во внимание и то, что у города сложившиеся границы, и в этих границах его нужно развивать и обновлять. Обновление может остановить отток молодежи из Липецка. Почему у нас не растет численность населения? Эксперты объясняют это по разному. Например, наслоения демографических ям послевоенного времени и кризисных 90-х, когда даже один ребенок в семье был роскошью. Вся программа «Формирование комфортной городской среды» нацелена на то, чтобы создать хорошие условия для горожан. Конечно, кроме благоустройства, нужно думать и о доходах молодых специалистов, уровне образования, достойном досуге. И здесь мы двигаемся. Креатиавными кластерами могут стать не только брошенные промышленные объекты, но и Дома культуры. Обычно родители приводят в них детей на занятия и не знают, чем себя занять на время ожидания. А ведь можно проводить и занятия для взрослых! Все будут при деле! У нас же многие взрослые не могут заняться спортом или другими активностями, потому что некуда деть ребенка, или не совпадает расписание. Давайте синхронизируем эти процессы. Люди потянутся.



- Одна из самых обсуждаемых в последние пару лет тем – это дизайн-код города. Сложилось впечатление, что в Липецке их два. Первый для тех, кто посолиднее, второй – для тех, кто попроще. Яркий пример – обновленные по разному улица Зегеля и проспект Победы. Такая практика будет продолжаться или это просто совпадение?



- Это частные случаи, никакой тенденции в них нет. Благоустройство проспекта Победы вышло не таким масштабным, так как мы зашли на него с комплексным проектом уже поздновато, да и на проспекте велось расширение дороги, то есть места для красоты на тротуарах почти не осталось. На улице Зегеля все наоборот: мы расширили тротуар и получили пространство для благоустройства. А на проспекте Победы пошли от обратного и постарались сохранить те скверы, что были.











Конечно, мы работаем не только над дизайн-кодом. У нас уже есть порядок размещения информационных элементов и нестационарных торговых объектов. Сейчас разрабатываем максимально прозрачные и понятные бизнесу правила. Кроме того, планируем разработать стандарт для НТО и стандарт для благоустройства. Потому что пока все приходится решать в ручном режиме, корректировать и утверждать любое размещение. Это рутинная работа, которую необходимо оптимизировать.



- Но в городе ведь должно оставаться место для творчества. Все прекрасно знают граффити, появившиеся в Липецке как соцзаказ. Это и «Бомбардировка площади Победы», и «Путин с ребёнком», и другие муралы . А когда мы увидим качественные рисунки на свободные темы?



- Нам безусловно нужно провести фестиваль граффити. Здания для него уже выбраны, это, в том числе дома на улице Белана с глухими торцевыми стенами и у лога парка Победы. Можно под фестиваль поставить арт-объекты для рисунков. Сейчас работаем над вариантами финансирования.



В Липецке, в принципе, достаточно площадок для самовыражения свободных художников. Печально, что они не приходят к нам за советом по концепциям рисунков, их размещению. Вместе нам бы удалось сделать все максимально эффектно и эффективно. Например, можно расписать здания подстанций в «Европейском» и «Елецком». Бизнес активно включается в тему граффити. Например, на стену магазина в районе Кольцевой площади нанесли рисунок по мотивам Поттерианы.







- Есть ли в Липецке здания, которые вы бы хотели стереть с лица города прямо сейчас? Какие строения уродуют город?



- Ну, не только у меня – у всех на виду «свечка»-долгострой на улице Неделина. Сносить ее, конечно, нецелесообразно, а вот достроить, довести до ума, действительно сделать гостиницей стоило бы. Из жилых домов руки так и тянутся к Левобережной,4. Сейчас эта высотка внушает лишь ужас, а ведь может стать украшением Левобережья. Освежить архитектурную картину может и граффити.



Фото предоставлены администрацией Липецка.

В обязанностях Дианы Полуэктовой множество задач: от определения облика торговых киосков и многоэтажек, до рассмотрения проектов планировки и межевания и мастер-планов городских территорий, так что вряд ли в Липецке можно найти человека, который знает об архитектурных тенденциях развития города больше, чем она. GOROD48 расспросил начальника управления генплана о том, куда будет двигаться Липецк.- Новый генеральный план Липецка актуализирован, в нём учтены планируемые объекты на ближайшие 20 лет. Мы понимаем, что население города расти не будет, также понимаем, что Липецк серьёзно не расширится. Исключения — две территории со стороны Ссёлок и небольшой участок леса со стороны Бутырского сельсовета.Потенциал для развития Липецка мы видим в существующих границах города. Так, например, в Липецке много садоводческих товариществ, нередко участки в них заброшены. Сейчас мы анализируем информацию, как используется земля в СНТ, прописаны ли в них люди. Это необходимо, чтобы понять: стоит или нет переводить ту или иную территорию в категорию земель под застройку. Если территория не используется, она по сути брошенная, мы можем разрешить на ней мало- или среднеэтажную застройку. Если в садоводстве есть жилые дома, много прописанных граждан – оставим категорию ИЖС. Замечу: против воли людей никто ничего делать не будет!Но мы должны понимать, что когда участки по правилам землепользования, застройки и генплана переводятся под индивидуальную жилую застройку, то город берет на себя ряд обязательств. Это обеспечение социальной и транспортной инфраструктурой, инженерными сетями. Поэтому мы должны грамотно оценить свои силы и понять на 20 лет вперед, какую территорию СНТ мы оставляем садам, какую переводим под ИЖС, а какую — под среднеэтажную или многоквартирную жилую застройку.Кроме садовых участков для развития города мы можем рассмотреть и гаражные кооперативы. Мы прекрасно знаем нашу «изюминку»: зелёную артерию Липецка, Каменный лог, обрамляют нависшие над ним гаражи. Мало в каких городах есть такая «фишка»: пространство, которое претендует на звание главного в городе, находится в таком неприглядном окружении. Ситуацию нужно менять. Мы проинспектируем кооперативы, поймём стоят они почти пустыми или используются, и сделаем выводы. Конечно, если кооператив фактически брошен, он не используется людьми, портит город, то его дальнейшее существование окажется в повестке дня. Там, где кооператив нужен людям, он останется. Изменения коснутся лишь невостребованных пространств.В тему ревитализации, так называемого обновления застройки, у нас попадают и промышленные объекты. Так, территория завода «Свободный сокол» может стать интересным творческим кластером. На это уже получено согласие собственника. Часть пространства они хотят отдать под промышленный технопарк для предприятий смежного производства.«Свободный сокол» - уникальное пространство. Здесь сохранилась огромная домна, рядом – исторические корпуса завода – по сути объекты культурного наследия. Мы имеем возможность ревитализировать территорию. На ней можно построить дома, предусмотреть рекреационную зону вдоль берега реки Воронеж. Сейчас там красивый склон со шламовым отвалом, который можно эффектно переработать. Да и сама домна уникальна. В Европе на базе таких объектов делают, например, рестораны.При ревитализации промышленных объектов нельзя обойти вниманием проект обновления территории Мариинского завода. Его выполняла студентка ЛГТУ под моим кураторством. Получилось отлично! Переосмыслены не только помещения спиртзавода, но и прилегающая к нему территория. Должно получиться гармоничное пространство. Проект вполне жизнеспособен. Осталось найти деньги на его реализацию.Пока Липецк в плане ревитализации промышленных объектов и развития креативных кластеров отстаёт от других городов. Но, думаю, что мы выровняемся и даже можем уйти вперед.- Да, есть такая история. Проблема в том, что в большинстве городов концепции благоустройства выполняло КБ «Стрелка». У нас это пространство, включающее в себя Городище, сквер Ворошилова, спуск к Театральной площади, Комсомольский пруд и Нижний парк. В «Стрелке» насоздавали похожие концепции. Но сейчас у нас есть понимание, что так нельзя, чтобы во всех городах благоустройство было похожим. Как говорит Илья Варламов, «модненькое» благоустройство с деревянными лавочками и деревянными киосками. Но к дублированию и копированию, можно относиться двояко: ругать - как плохо или вспомнить - как было и что стало. Мы, конечно, привлекаем к проектированию местных молодых специалистов, а также иногородних архитекторов, которые хорошо знают Липецк и его локальную идентичность. Например, площадь у Звёздного отличается от благоустроенных ранее общественных пространств. Там применена тротуарная плитка нестандартной формы, схожие по форме элементы повторяются на элементах фасадов, уникальные малые архитектурные формы, такие, как светящиеся планеты-лавочки.Актуальные темы для дипломного проектирования рекомендуем студентам профильных вузов. Так, в проекте студентки, о котором я говорила, есть не только спиртзавод, но и прилегающий к нему сквер, а значит, пространство не будет «вырвано из контекста». Нам важно комплексное развитие. На правом берегу реки Воронеж есть Нижний парк, соединённый мостом с Зеленым островом, а на левом берегу – есть проектируемый гребной центр, при котором сквер. Там можно и нужно благоустраивать набережную и делать выход на кластер спиртзавода.Сейчас в российских городах-миллионниках такие кластеры прекрасно развиваются. Конечно, в основном за счет частных инвестиций, но такие проекты объединяют людей, связанных с миром креатива – архитекторов, дизайнеров, художников, музыкантов. В кластер на месте спиртзавода важно также привлечь спортсменов. Вообще идея гораздо шире – создать в левобережье центр притяжения. Кластер с площадью Мира соединит бульвар. На Спиртозаводскую зайдет застройщик с жильём выше эконом-класса. Все это в комплексе должно отыграть теорию разбитых окон – там, где есть порядок и красота, то и не возникнет мысли что-то портить.Также на левом берегу мы собираемся развивать пляжную зону. В принципе, у нас в городе есть зеленый «каркас» - много разноуровневых рассредоточенных центров притяжения городского и локального значения, например, скверы при Домах культуры. Важно все их объединить. И уже сейчас мы этим занимаемся. Собственно, Каменный лог нанизывает на себя, «как позвоночник», ряд других общественных пространств. Все они – зеленое ядро Липецка. Важно, что эту стратегию понимает и поддерживает глава города, задает ей тон глава области. И необходимо грамотно идти в этом направлении. У нас ведется активное развитие пространств вдоль Набережной. Уже разработан проект планировки всей зоны – от автосалонов на улице 50 лет НЛМК до Ниженки. Также мы понимаем, какие объекты можно предложить инвесторам – это общественные открытые бани-термы с бассейнами и сёрф-центр. Мы планируем получить и федеральные средства на развитие территории – транспортную и инженерную инфраструктуру.В ближайшее время начнем масштабный проект совместно с ДОМ.РФ и застройщиками – будем разрабатывать мастер-план центральной части Липецка, которая включает в себя территорию вдоль реки Липовка – от Комсомольского пруда до реки Воронеж. Сейчас она в упадническом состоянии. Мы разработаем мастер-план и будем понимать, где включатся застройщики и инвесторы, за счет каких средств будем благоустраивать набережную Липовки – самый короткий путь от центра города до реки Воронеж. А на реке Воронеж набережной, как таковой, пока нет, лишь небольшой кусочек. Но мы намерены развивать эту территорию, нужно продолжать благоустройство, «открывать» уникальный водосбросный порог (дамбу).Липчанам не стоит ждать на Набережной новых многоэтажек. Там должен появится грамотный «микс» из социальных объектов и малой толики жилищного строительства, среднеэтажной застройки. Тема высоток здесь закрыта.Есть планы и на «захаровские дачи». Пока идут суды, но мы уже понимаем, как развивать участок на окраине Центрального пляжа. Из долгостроев можно сделать, например, бунгало для туристов или гостевые домики напрокат. За этим участком есть прекрасная пешеходная дорожка с очаровательным арочным мостиком. Такую красоту нельзя прятать и забывать.- Сейчас ведется поэтапная разработка концепции благоустройства Каменного лога. В ближайшее время будем вовлекать в обсуждение концепции липчан и экспертов. Начнем как раз с главной «чаши», что под мостом на улице Терешковой. Прежнюю концепцию мы переосмыслили, поняли, что предложенный размах подрядчик не осилил, потому что такие масштабные перемены и не нужно было придумывать. Мы собираемся идею благоустройства лога максимально приземлять. От того, что было первоначально, думаю, мало, что останется. Нам важно сохранить природу лога, предусмотреть минимальные и необходимые пешеходные связи, хорошие спуски, велодорожки и прогулочные дорожки. Цель – сохранить уникальность лога и улучшить его функционал. Отправная точка – красивейшая скала.Спортсмены, которые на ней тренируются, говорят, она не уступает по характеристикам знаменитым Воргольским скалам. Но сейчас этого не заметно, так как выступ зарос сорными породами - американским кленом. Но если посмотреть фотографии дореволюционного Липецка, на них ясно видно, что весь склон – это скала.Склон можно поделить для занятий скалолазанием людей с разным уровнем подготовки. Зонирование скалолазы уже продумали. Нужно достичь синергии и синхронизации и грамотно это пространство использовать.- Массовое жилищное строительство на окраинах города не предусмотрено. Мы постараемся максимально эффективно использовать те территории, что уже находятся в границах Липецка. Под реновацию попадут кварталы на улицах Интернациональной-Ленина, Спиртзаводской, Нестерова-Качалова, зона возле лицея №3 (Сокол), двухэтажные дома на Студеновской и частная застройка со стороны Ниженки. Здесь строения в уже плохом состоянии. Территории нужно развивать, люди этого ждут.Стоит принять во внимание и то, что у города сложившиеся границы, и в этих границах его нужно развивать и обновлять. Обновление может остановить отток молодежи из Липецка. Почему у нас не растет численность населения? Эксперты объясняют это по разному. Например, наслоения демографических ям послевоенного времени и кризисных 90-х, когда даже один ребенок в семье был роскошью. Вся программа «Формирование комфортной городской среды» нацелена на то, чтобы создать хорошие условия для горожан. Конечно, кроме благоустройства, нужно думать и о доходах молодых специалистов, уровне образования, достойном досуге. И здесь мы двигаемся. Креатиавными кластерами могут стать не только брошенные промышленные объекты, но и Дома культуры. Обычно родители приводят в них детей на занятия и не знают, чем себя занять на время ожидания. А ведь можно проводить и занятия для взрослых! Все будут при деле! У нас же многие взрослые не могут заняться спортом или другими активностями, потому что некуда деть ребенка, или не совпадает расписание. Давайте синхронизируем эти процессы. Люди потянутся.- Это частные случаи, никакой тенденции в них нет. Благоустройство проспекта Победы вышло не таким масштабным, так как мы зашли на него с комплексным проектом уже поздновато, да и на проспекте велось расширение дороги, то есть места для красоты на тротуарах почти не осталось. На улице Зегеля все наоборот: мы расширили тротуар и получили пространство для благоустройства. А на проспекте Победы пошли от обратного и постарались сохранить те скверы, что были.Конечно, мы работаем не только над дизайн-кодом. У нас уже есть порядок размещения информационных элементов и нестационарных торговых объектов. Сейчас разрабатываем максимально прозрачные и понятные бизнесу правила. Кроме того, планируем разработать стандарт для НТО и стандарт для благоустройства. Потому что пока все приходится решать в ручном режиме, корректировать и утверждать любое размещение. Это рутинная работа, которую необходимо оптимизировать.- Нам безусловно нужно провести фестиваль граффити. Здания для него уже выбраны, это, в том числе дома на улице Белана с глухими торцевыми стенами и у лога парка Победы. Можно под фестиваль поставить арт-объекты для рисунков. Сейчас работаем над вариантами финансирования.В Липецке, в принципе, достаточно площадок для самовыражения свободных художников. Печально, что они не приходят к нам за советом по концепциям рисунков, их размещению. Вместе нам бы удалось сделать все максимально эффектно и эффективно. Например, можно расписать здания подстанций в «Европейском» и «Елецком». Бизнес активно включается в тему граффити. Например, на стену магазина в районе Кольцевой площади нанесли рисунок по мотивам Поттерианы.- Ну, не только у меня – у всех на виду «свечка»-долгострой на улице Неделина. Сносить ее, конечно, нецелесообразно, а вот достроить, довести до ума, действительно сделать гостиницей стоило бы. Из жилых домов руки так и тянутся к Левобережной,4. Сейчас эта высотка внушает лишь ужас, а ведь может стать украшением Левобережья. Освежить архитектурную картину может и граффити.