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В России работодателей могут обязать давать сотрудникам три выходных после прививки от коронавируса
В России могут обязать работодателей предоставлять сотрудникам три выходных дня с сохранением заработной платы после каждого этапа вакцинации от COVID-19.
"В связи с массовой вакцинацией от коронавирусной инфекции, продолжающейся в настоящее время в России, прошу Вас рассмотреть возможность введения обязательства для работодателей о предоставлении всем работникам, сделавшим прививку, трех обязательных оплачиваемых выходных дней", - говорится в обращении директора института Максима Петунина на имя главы Минтруда Антона Котякова, спикеров Совфеда и Госдумы Валентины Матвиенко и Вячеслава Володина.
На сегодняшний день предоставление оплачиваемых отгулов не предусмотрено трудовым законодательством, - подчеркивается в документе.
"Вопрос о поддержке привившихся сотрудников остается в ведении работодателей или руководства субъектов Российской Федерации. При этом в случае реакции организма на сделанную инъекцию, таких как повышение температуры или других симптомов, единственной причиной остаться дома является оформленный у врача больничный лист", — отмечается в обращении.
Случаи появления слабости, ломоты в теле и повышенной температуры не так редки, - утверждают сообщения из СМИ и соцсетей.
На сегодняшний день специалисты все чаще заявляют о приближении очередной волны заболеваемости коронавируса, - отмечается в письме. Так, согласно мнению главного врача больницы в Коммунарке Дениса Проценко, очередной подъем заболеваемости COVID-19 может произойти в конце сентября — начале октября. При этом по данным официальной статистики, в последние недели количество новых заболевших в России стабильно превышает 17 тысяч человек в сутки.
"По мнению врачей и экспертного сообщества, только массовая вакцинация позволит защитить население от тяжелого течения болезни и ее трагических последствий. Это подтверждают и слова главы Министерства здравоохранения Российской Федерации Михаила Мурашко, который заявил, что более 98 процентов поступающих на госпитализацию пациентов - это не вакцинированные", — подчеркнул Петунин.
В связи с тем, что многие работодатели не готовы идти на уступки и предоставлять оплачиваемые отгулы сотрудникам, желающим сделать прививку, "огромный пласт трудоспособного населения остается незащищенным от коронавирусной инфекции из-за невозможности вакцинироваться и опасения сильного иммунного ответа организма", - сообщается в документе.
"Без сомнения, законодательно закрепленные дополнительные выходные дни после прививки могли бы заметно увеличить число вакцинированных, что в свою очередь будет способствовать повышению коллективного иммунитета", — полагают в ИСИРГИ.
Поэтому в институте попросили власти внести соответствующие изменения в трудовое законодательство. В письме подчеркивается, что ситуация, при которой потребуется массовая вакцинация, может повториться и в будущем.
"Прошу Вас распространить данную практику предоставления выходных дней на все прививки, проводимые государственными медицинскими учреждениями в обязательном и массовом порядке в условиях пандемии", — сообщается в обращении.