Вспышка взрыва дома в Ельце попала на видео

Уличная камера сразу после взрыва вышла из строя

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В распоряжении GOROD48 оказалось видео взрыва дома на улице Школьной в елецком поселке Солидарность, произошедшего 11 сентября.



Камера зафиксировала яркую вспышку, после чего сразу же «вырубилась».



Взрыв бытового газа в доме в квартире на улице Школьной в поселке Солидарность унес жизни трех человек, в том числе 11-летней школьницы, похороны которой прошли вчера.



Власти региона приняли решение о сносе поврежденного взрывом дома, а также выплате компенсаций пострадавшим.



1,5 млн рублей составит компенсация при полном разрушении жилья и погибших в семье, 1 млн рублей - при частичном разрушении жилья и погибших в семье, 500 тысяч рублей при частичном разрушении жилья. Дом будет снесен, а его жильцы получат новые квартиры из расчета метр на метр за счет бюджета.



