Происшествия
48 минут назад
В поселке Солидарность хоронят погибшую при взрыве жилого дома девочку
У школы поселка Солидарность Елецкого района в эти минуты проходит прощание с 11-летней девочкой, погибшей ночью 11 сентября при взрыве газа в жилом доме на улице Школьной.
Проститься с девочкой пришли несколько сотен людей, среди них члены байкерского клуба, в котором состоит отец ребенка.
При взрыве дома в поселке Солидарность погибли три человека: 50-летняя женщина, 86-летний мужчина и 11-летняя девочка. Из развалин дома достали живыми двух человек: женщину и 9-летнюю сестру погибшей девочки.
Взрослых жертв взрыва похоронили 12 сентября.
СУ СК РФ по Липецкой области в качестве основных версий взрыва рассматривает утечку газа и неисправность газового оборудования.
Проститься с девочкой пришли несколько сотен людей, среди них члены байкерского клуба, в котором состоит отец ребенка.
При взрыве дома в поселке Солидарность погибли три человека: 50-летняя женщина, 86-летний мужчина и 11-летняя девочка. Из развалин дома достали живыми двух человек: женщину и 9-летнюю сестру погибшей девочки.
Взрослых жертв взрыва похоронили 12 сентября.
СУ СК РФ по Липецкой области в качестве основных версий взрыва рассматривает утечку газа и неисправность газового оборудования.