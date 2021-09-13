Происшествия

48 минут назад

В поселке Солидарность хоронят погибшую при взрыве жилого дома девочку

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#взрыв газа в поселке Солидарность #
В поселке Солидарность хоронят погибшую при взрыве жилого дома девочку
У школы поселка Солидарность Елецкого района в эти минуты проходит прощание с 11-летней девочкой, погибшей ночью 11 сентября при взрыве газа в жилом доме на улице Школьной.
Проститься с девочкой пришли несколько сотен людей, среди них члены байкерского клуба, в котором состоит отец ребенка. 

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При взрыве дома в поселке Солидарность погибли три человека: 50-летняя женщина, 86-летний мужчина и 11-летняя девочка. Из развалин дома достали живыми двух человек: женщину и 9-летнюю сестру погибшей девочки.

Взрослых жертв взрыва похоронили 12 сентября.

СУ СК РФ по Липецкой области в качестве основных версий взрыва рассматривает утечку газа и неисправность газового оборудования.

1334
#взрыв газа в поселке Солидарность #

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