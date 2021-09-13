Происшествия

сегодня, 11:10

Выезд на встречную полосу попал на запись видеорегистратора

32 3114
#ПДД
2

Опасный манёвр сняли на трассе Грязи-Липецк.

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Липчане продолжают присылать в редакцию GOROD48 записи автомобильных видеорегистраторов, на которых запечатлены нарушения правил дорожного движения.

На этот раз нарушения сняли сегодня в 7:35 на дороге Грязи-Липецк.

- Наплевав на правила дорожного движения, вылетев на встречную полосу, водитель спровоцировал аварийную ситуацию, - отмечает автор видео.
32 3114
#ПДД
2

Комментарии (32)

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21 минуту назад
Я, последняя буква в алфавите!
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Русский и Шокерфейс

23 минуты назад
Е53 сколько слез) не нужна тебе такая тачка братан)
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допуслуга лихачам

29 минут назад
ПДД можно не соблюдать,но ПЛАТНО!
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123

31 минуту назад
Дмитрий +++++++++++++++++++++++++????Может кто-то посмотрит данную запись ?????Антиспонсор ГИБДД , да хоть 2500 руб. Каждый день не наплатится, а другой раз может подумает, выезжать на встречку или нет. Совсем обнаглели
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...

32 минуты назад
Однозначно спровоцировал аварийную ситуацию, наглец
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Я

46 минут назад
Wert, и таким как вы стукачам отдавать )))
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Дмитрий

47 минут назад
Обязательно отправьте в ГИБДД, хотя бы скриншот из видео с описанием времени и места. Таких нужно лишать прав! Он сэкономил пару минут времени, а мог убить людей и попасть в аварию. Тупиц нужно учить, в том числе штрафами и лишением прав.
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Антиспонсор ГИБДД

49 минут назад
Действие водителя БМВ в данной ситуации не одобряю, НО никакой провокации на аварию НЕТ, все четко. Ну найдут, заплатит штраф 2500 и все
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Защищаешь

56 минут назад
Миротворец ,этого летуна ,значит сам такой ,к совести взывать таких бесполезно !
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Wert

57 минут назад
МИРОТВОРЕЦ, вы своим поведением на дороге не уважаете других, зато требуете уважения к себе. Сажать таких надо, а машину отбирать.
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