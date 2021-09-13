Происшествия
сегодня, 11:10
Выезд на встречную полосу попал на запись видеорегистратора
Опасный манёвр сняли на трассе Грязи-Липецк.
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Липчане продолжают присылать в редакцию GOROD48 записи автомобильных видеорегистраторов, на которых запечатлены нарушения правил дорожного движения.
На этот раз нарушения сняли сегодня в 7:35 на дороге Грязи-Липецк.
- Наплевав на правила дорожного движения, вылетев на встречную полосу, водитель спровоцировал аварийную ситуацию, - отмечает автор видео.
На этот раз нарушения сняли сегодня в 7:35 на дороге Грязи-Липецк.
- Наплевав на правила дорожного движения, вылетев на встречную полосу, водитель спровоцировал аварийную ситуацию, - отмечает автор видео.
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