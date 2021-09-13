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В Иркутской области объявят траур по погибшим в авиакатастрофе 12 сентября
В Иркутской области 15 сентября объявят траур по погибшим накануне при крушении самолета L-410.
В Иркутской области 15 сентября объявят траур по погибшим при крушении самолета L-410, - сообщил на своей странице в Instagram губернатор региона Игорь Кобзев.
"Вчера ночью в Казачинско-Ленском районе произошла трагедия. Пассажирский самолёт L-410 совершил жёсткую посадку в 4 км от села Казачинское. Он летел из Иркутска регулярным рейсом. Практически сразу пришла информация, что большинство пассажиров заблокированы в искорёженной машине", - написал глава региона.
"Спасатели сработали максимально оперативно. Даже в условиях густого тумана смогли быстро обнаружить воздушное судно, - отметил губернатор.
"Мы до последнего надеялись на лучшее. Увы, чуда не произошло. Четыре человека, включая пилота, погибли. Один - житель Иркутска, один – Ангарска, двое – из Магистрального. Мои соболезнования родным и близким", - сообщил Кобзев.
"В больницу были доставлены 12 человек. Четверо – в тяжёлом состоянии. Трое пострадавших, в том числе один из пилотов, будут перевезены санавиацией в Иркутск. У них – сложные переломы. Одна пострадавшая в тяжёлом состоянии будет прооперирована на месте. Остальные - под наблюдением врачей. Елена, которая была со мной на связи, после медицинского осмотра самостоятельно покинула больницу. На месте работает психолог", - сообщил губернатор.
В связи с трагедией глава региона был вынужден прервать поездку по территориям и вылететь к месту ЧП для координации работы.
"Семьям погибших и пострадавшим в обязательном порядке будет оказана материальная помощь. Родным погибших – по 1 млн рублей, пострадавших в тяжёлом состоянии - по 500 тыс рублей, в среднем - по 250 тыс рублей, в легкой - по 100 тысяч рублей", - заявил Игорь Кобзев.
Самолет L-410 совершил жесткую посадку в 4 км от села Казачинское, расположенного примерно в 500 км от Иркутска, около 18:15 по московскому времени (23:15 по местному времени). Он лежит в воде реки Киренга напротив села. На борту находились 16 человек, в том числе два члена экипажа. Пострадали 12 человек. СК РФ возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации транспорта, - передает ТАСС.
"Вчера ночью в Казачинско-Ленском районе произошла трагедия. Пассажирский самолёт L-410 совершил жёсткую посадку в 4 км от села Казачинское. Он летел из Иркутска регулярным рейсом. Практически сразу пришла информация, что большинство пассажиров заблокированы в искорёженной машине", - написал глава региона.
"Спасатели сработали максимально оперативно. Даже в условиях густого тумана смогли быстро обнаружить воздушное судно, - отметил губернатор.
"Мы до последнего надеялись на лучшее. Увы, чуда не произошло. Четыре человека, включая пилота, погибли. Один - житель Иркутска, один – Ангарска, двое – из Магистрального. Мои соболезнования родным и близким", - сообщил Кобзев.
"В больницу были доставлены 12 человек. Четверо – в тяжёлом состоянии. Трое пострадавших, в том числе один из пилотов, будут перевезены санавиацией в Иркутск. У них – сложные переломы. Одна пострадавшая в тяжёлом состоянии будет прооперирована на месте. Остальные - под наблюдением врачей. Елена, которая была со мной на связи, после медицинского осмотра самостоятельно покинула больницу. На месте работает психолог", - сообщил губернатор.
В связи с трагедией глава региона был вынужден прервать поездку по территориям и вылететь к месту ЧП для координации работы.
"Семьям погибших и пострадавшим в обязательном порядке будет оказана материальная помощь. Родным погибших – по 1 млн рублей, пострадавших в тяжёлом состоянии - по 500 тыс рублей, в среднем - по 250 тыс рублей, в легкой - по 100 тысяч рублей", - заявил Игорь Кобзев.
Самолет L-410 совершил жесткую посадку в 4 км от села Казачинское, расположенного примерно в 500 км от Иркутска, около 18:15 по московскому времени (23:15 по местному времени). Он лежит в воде реки Киренга напротив села. На борту находились 16 человек, в том числе два члена экипажа. Пострадали 12 человек. СК РФ возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации транспорта, - передает ТАСС.