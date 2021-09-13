В России

сегодня, 09:37

В Иркутской области объявят траур по погибшим в авиакатастрофе 12 сентября

120
#авиакатастрофа #крушение

В Иркутской области 15 сентября объявят траур по погибшим накануне при крушении самолета L-410.

В Иркутской области 15 сентября объявят траур по погибшим при крушении самолета L-410, - сообщил на своей странице в Instagram губернатор региона Игорь Кобзев.

"Вчера ночью в Казачинско-Ленском районе произошла трагедия. Пассажирский самолёт L-410 совершил жёсткую посадку в 4 км от села Казачинское. Он летел из Иркутска регулярным рейсом. Практически сразу пришла информация, что большинство пассажиров заблокированы в искорёженной машине", - написал глава региона.

"Спасатели сработали максимально оперативно. Даже в условиях густого тумана смогли быстро обнаружить воздушное судно, - отметил губернатор.

"Мы до последнего надеялись на лучшее. Увы, чуда не произошло. Четыре человека, включая пилота, погибли. Один - житель Иркутска, один – Ангарска, двое – из Магистрального. Мои соболезнования родным и близким", - сообщил Кобзев.

"В больницу были доставлены 12 человек. Четверо – в тяжёлом состоянии. Трое пострадавших, в том числе один из пилотов, будут перевезены санавиацией в Иркутск. У них – сложные переломы. Одна пострадавшая в тяжёлом состоянии будет прооперирована на месте. Остальные - под наблюдением врачей. Елена, которая была со мной на связи, после медицинского осмотра самостоятельно покинула больницу. На месте работает психолог", - сообщил губернатор.

В связи с трагедией глава региона был вынужден прервать поездку по территориям и вылететь к месту ЧП для координации работы.

"Семьям погибших и пострадавшим в обязательном порядке будет оказана материальная помощь. Родным погибших – по 1 млн рублей, пострадавших в тяжёлом состоянии - по 500 тыс рублей, в среднем - по 250 тыс рублей, в легкой - по 100 тысяч рублей", - заявил Игорь Кобзев.

Самолет L-410 совершил жесткую посадку в 4 км от села Казачинское, расположенного примерно в 500 км от Иркутска, около 18:15 по московскому времени (23:15 по местному времени). Он лежит в воде реки Киренга напротив села. На борту находились 16 человек, в том числе два члена экипажа. Пострадали 12 человек. СК РФ возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации транспорта, - передает ТАСС.
120
#авиакатастрофа #крушение

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

На учениях «Запад-2021» в Псковской области прошло массовое десантирование
#учения #десантирование #Запад-2021
На учениях «Запад-2021» в Псковской области прошло массовое десантирование

вчера, 11:23

В России
В МВД рассказали о распространенных мошеннических схемах краж со счетов россиян
#кража #мошенничество #МВД
1
В МВД рассказали о распространенных мошеннических схемах краж со счетов россиян

вчера, 10:48

В России
Еще три человека госпитализированы с отравлением из дома на Совхозной улице в Москве
#массовое отравление
Еще три человека госпитализированы с отравлением из дома на Совхозной улице в Москве

11.09.2021 14:42

В России
Масочный режим в регионах РФ не отменят
#коронавирус #масочный режим
Масочный режим в регионах РФ не отменят

11.09.2021 14:01

В России
#коронавирус
Куба отменит все ограничения для российских туристов с 15 ноября

10.09.2021 16:00

В России
#санкции
1
ЕС готовит новые санкции против Белоруссии

10.09.2021 15:59

В России