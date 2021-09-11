Происшествия
сегодня, 12:55
«Увидели: рука торчит»: житель поселка Солидарность рассказал, как находили погибших
Жители поселка Солидарность разрушенного сегодня ночью взрывом газа, рассказали телекомпании «РЕН ТВ», как из-под завалов достали живых и погибших людей.
Как сообщает телекомпания, сразу после взрыва к разрушенному дому сбежались жильцы соседних домов, которые принялись разгребать завалы.
«Сидели, ужинали. Произошел хлопок, все погасло. Я выбежал, увидел свет от телефонов, прибежал сюда, тут обрушение, полдома упало», - рассказал Алексей, житель соседнего с разрушенным дома.
«Увидели: рука торчит из-под завала. Начали разгребать, достали женщину. Разгребали, достали маленького ребенка, укутали его и передали. Женщина кричит: там еще должен быть ребенок. Мы ковыряли, а там лежала плита на кровати. Сверху ребенка достали, а второй ребенок погиб», - добавил Андренй.
Житель разрушенного дома Павел рассказал, как его семья лишилась жилья после взрыва.
«Ночевал в деревне со средним сыном. Позвонили, сразу бросил все, приехал. Испугался за семью - у меня жена и двое маленьких детей. Слава богу, они не пострадали, но мы остались без жилья», - сообщил Павел.
Кроме того, он рассказал о семье погибшей женщины.
Напомним, в результате взрыва бытового газа в 16-квартироном доме на улице Школьной в поселке Солидарность Елецкого района погибли 50-летняя женщина, 11-летняя девочка и пока не опознанный мужчина. Из завалов извлекли двух живых человек, в их числе 9-летняя девочка. Ребенок и еще четверо пострадавших находятся в больницах Ельца, их жизням ничего не угрожает.
Как сообщает телекомпания, сразу после взрыва к разрушенному дому сбежались жильцы соседних домов, которые принялись разгребать завалы.
«Сидели, ужинали. Произошел хлопок, все погасло. Я выбежал, увидел свет от телефонов, прибежал сюда, тут обрушение, полдома упало», - рассказал Алексей, житель соседнего с разрушенным дома.
«Увидели: рука торчит из-под завала. Начали разгребать, достали женщину. Разгребали, достали маленького ребенка, укутали его и передали. Женщина кричит: там еще должен быть ребенок. Мы ковыряли, а там лежала плита на кровати. Сверху ребенка достали, а второй ребенок погиб», - добавил Андренй.
Житель разрушенного дома Павел рассказал, как его семья лишилась жилья после взрыва.
«Ночевал в деревне со средним сыном. Позвонили, сразу бросил все, приехал. Испугался за семью - у меня жена и двое маленьких детей. Слава богу, они не пострадали, но мы остались без жилья», - сообщил Павел.
Кроме того, он рассказал о семье погибшей женщины.
Напомним, в результате взрыва бытового газа в 16-квартироном доме на улице Школьной в поселке Солидарность Елецкого района погибли 50-летняя женщина, 11-летняя девочка и пока не опознанный мужчина. Из завалов извлекли двух живых человек, в их числе 9-летняя девочка. Ребенок и еще четверо пострадавших находятся в больницах Ельца, их жизням ничего не угрожает.
Комментарии (13)
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Ну Горбачев
Иван
липецк1
Рио
Коммунист
при Советской Власти трагедий не было ?
ВСЕМ , ВСЕМ , ВСЕМ ......
Ольга
Все Путём
Гость.