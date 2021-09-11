Происшествия

сегодня, 12:55

«Увидели: рука торчит»: житель поселка Солидарность рассказал, как находили погибших

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#взрыв газа в поселке Солидарность
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«Увидели: рука торчит»: житель поселка Солидарность рассказал, как находили погибших
Жители поселка Солидарность разрушенного сегодня ночью взрывом газа, рассказали телекомпании «РЕН ТВ», как из-под завалов достали живых и погибших людей. 




Как сообщает телекомпания, сразу после взрыва к разрушенному дому  сбежались жильцы соседних домов, которые принялись разгребать завалы.

«Сидели, ужинали. Произошел хлопок, все погасло. Я выбежал, увидел свет от телефонов, прибежал сюда, тут обрушение, полдома упало», - рассказал Алексей, житель соседнего с разрушенным дома.

«Увидели: рука торчит из-под завала. Начали разгребать, достали женщину. Разгребали, достали маленького ребенка, укутали его и передали. Женщина кричит: там еще должен быть ребенок. Мы ковыряли, а там лежала плита на кровати. Сверху ребенка достали, а второй ребенок погиб», - добавил Андренй.

Житель разрушенного дома Павел рассказал, как его семья лишилась жилья после взрыва.

«Ночевал в деревне со средним сыном. Позвонили, сразу бросил все, приехал. Испугался за семью - у меня жена и двое маленьких детей. Слава богу, они не пострадали, но мы остались без жилья», - сообщил Павел.

Кроме того, он рассказал о семье погибшей женщины.




Напомним, в результате взрыва бытового газа в 16-квартироном доме на улице Школьной в поселке Солидарность Елецкого района погибли 50-летняя женщина, 11-летняя девочка и пока не опознанный мужчина. Из завалов извлекли двух живых человек, в их числе 9-летняя девочка. Ребенок и еще четверо пострадавших находятся в больницах Ельца, их жизням ничего не угрожает.
13 3947
#взрыв газа в поселке Солидарность
4

Комментарии (13)

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Ну Горбачев

9 минут назад
при Советской Власти трагедий не было ,в 1989 году вовсю вел демонтаж советской власти ,считать этот период советской властью вряд ли стоит !Вообще горбачевщина ,это начало ликвидации Советского Союза и советской власти .
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Иван

18 минут назад
липецк1, у тебя обоняние отсутствует. Одорант как был, так и остался.
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липецк1

59 минут назад
ТАК МНОГИЕ ЗНАЮТ ПОЧЕМУ ВЗРЫВАЕТСЯ ГАЗ ...НО НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЮТ .....ОН ПЕРЕСТАЛ ВОНЯТЬ КАК РАНЬШЕ ...НЕ ВЕРИТЕ ...ПОДОЙДИТЕ К ПЛИТЕ ВКЛЮЧИТЕ И ПОНЮХАЙТЕ .....А РАНЬШЕ ОЧЕНЬ СИЛЬНО ВОНЯЛ ...И ВЗРЫВОВ БЫЛО МЕНЬШЕ
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Рио

сегодня, 17:23
Соболезнования родственникам... Держитесь... Царствие Небесное погибшим...
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Коммунист

сегодня, 15:51
ВСЕМ , ВСЕМ , ВСЕМ ......, потому что не гнались за прибылью, а просто делали своё дело
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при Советской Власти трагедий не было ?

сегодня, 14:23
Крупнейшая в истории России и СССР железнодорожная катастрофа, произошедшая в воскресенье 4 июня 1989 года на Транссибирской магистрали в Иглинском районе Башкирской АССР и в 11 километрах от города Аши Челябинской области на перегоне Аша - Улу-Теляк. В момент встречного прохождения двух пассажирских поездов № 211 «Новосибирск - Адлер» и № 212 «Адлер - Новосибирск» произошёл мощный взрыв облака лёгких углеводородов, образовавшегося в результате аварии на проходившем рядом трубопроводе «Западная Сибирь - Урал - Поволжье». Погибли 575 человек, 181 из них - дети, ещё 623 получили ранения. В катастрофе пострадали жители из 45 регионов РСФСР, а также ещё 8 союзных республик.
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ВСЕМ , ВСЕМ , ВСЕМ ......

сегодня, 14:16
ВОПРОС ; почему при Советской Власти таких трагедий не было ???.
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Ольга

сегодня, 14:07
Могу разместить две, три семьи в загородном доме (Борино).
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Все Путём

сегодня, 14:02
Алекс, . "Северный поток 2" предназначен не для увеличения транзита газа (поскольку потребность осталась в тех же объёмах, а при спаде производства даже снизилась) , а для обхода Украины и проблемных территорий вроде Польши . в России ещё слишком велика доля многоквартирных газифицированных домов, оставшихся после СССР , что бы обеспечивать благополучие Газпрома. когда мы отказались от газа в газифицированеной многоэтажки газовщики до сих пор названивают и шлют письма насчёт газа на предмет его подключения как назойливые мухи. если начнется массовый отказ от газа то для них это будет для них банкротство.
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Гость.

сегодня, 13:55
Это всех живых вытащили случайные люди соседи ? А спасатели приехали позже? И если под завалил находились ещё люди, Почему плиту таким образом свалили на завал? Ведь там был кран, можно было её зацепить и снять.
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