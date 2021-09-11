Происшествия

сегодня, 11:27

Под завалами дома в поселке Солидарность могут находится еще несколько человек

23 4758
#взрыв газа в поселке Солидарность
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Спасательные работы в поселке продолжаются.

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В поселке Солидарность продолжается разбор завалов на месте разрушенного взрывом бытового газа жилого дома. По информации МЧС, под завалами могут находиться пострадавшие, сообщает пресс-служба администрации Липецкой области.

Напомним, что спасатели нашли под завалами двух выживших. Из-под обломков здания извлечены тела трех погибших: 50-летней женщины, 11-летней девочки, и пожилого мужчины, личность которого пока не установлена.



В доме №24 по улице Школьной поселка Солидарность прописаны 45 человек, в момент взрыва, по информации правоохранителей и спасателей, в квартирах находились 25 человек. Большая часть из них не пострадала. В больницах Ельца сейчас находятся пятеро раненых при взрыве, в том числе найденные в завала женщина и ребенок. Их жизням ничего не угрожает.

Взрыв газа в 16-квартирном двухэтажном доме произошел 11 сентября около часа ночи. Эпицентр взрыва находился в средней части здания, она полностью разрушена. Известно, что квартиры дома были оборудованы индивидуальными приборами отопления. В этом году «Газпром газораспределение Липецк» проводил плановое обслуживание газового оборудования дома, неисправности обнаружены не были. Накануне взрыва в аварийную газовую службу «04» жалоб от жильцов дома не поступало. Тем не менее, в качестве одной из версий взрыва рассматривается неисправность газового оборудования.

 


23 4758
#взрыв газа в поселке Солидарность
3

Комментарии (23)

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Татьяна

сегодня, 14:50
Гость, это сколько газа накопилось, что никто не учуял...
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Татьяна

сегодня, 14:49
100%, качество оборудовпния никакого, АОГВ по 30 лет стояли без ремонта, а сейсас менять страшно, все текут и газовые колонки, радиаторы горят.
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Да ,,,

сегодня, 14:29
умели строить в СССР, да и в СССР не было таких трагедий .
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жизнь на пороховой бочке

сегодня, 14:05
газ это бомба с отсрочкой действия. когда раанет, никто не знает
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уж сколько раз твердили миру..

сегодня, 13:53
местный, .. у нас то же индукционные плиты установлены, слава Богу что не взлетим на воздух, как живущие с газом на пороховой. бочке . газ в домах и дальше будет взрываться. так было всегда, так будет и впредь и погибнет много людей, но не откажутся от газа.
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гость

сегодня, 13:52
дата 9/11 ни о чём не говорит?
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умели строить в СССР

сегодня, 13:15
вова, .. советское оборудование пережило два строка эксплуатации без капремонта. кто ж тогда знал что буржуи будут на нём до сих пор эффективно паразитировать ?
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местный

сегодня, 13:10
Гость., .. отказался от газа 6 лет назад. теперь индукционная панель . ни вони, ни копоти, контроль самовыключения, готовит быстрее и качественный при выкипеашей посуде сама выключается. безопасность вращы выше газа и таких проблем как у керогазников нет. сборщики назополатей обходят мою квартиру стороной. сделал перепланировку, и плевать на всех их запрещения.об одном жалею, что раньше от газа не отказался. газ это прошлый век , когда на открытом огне ,как в пещере готовили . савьте гаосчики, газоанализаторы ,дышите газом,прочищайте трубу, драйте конченые кастрюли, платите газовщикам, не делайте перепланировки и испытываете все неудобства от газа..а ща стенкой живет маргинал или бабуля в маразме, которая забывает поджечь газ)),у которых газ может рвануть в любую минуту. стадный инстинкт и стереотипы прошлого это явление труднопреодолимое - лучьше жить на пороховой бочке и вдохновенно умствовать,чем перейти на современные технологии.
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Animal planet.

сегодня, 12:57
Дмитрий,ты нормальный или как? Ты чему учишь?
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Владимир

сегодня, 12:50
пластиковые окна на анкерах остались целыми после взрыва,а людей не вернёшь.искренние соболезнования родным и близким.
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