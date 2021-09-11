Под завалами дома в поселке Солидарность могут находится еще несколько человек

Спасательные работы в поселке продолжаются.

В поселке Солидарность продолжается разбор завалов на месте разрушенного взрывом бытового газа жилого дома. По информации МЧС, под завалами могут находиться пострадавшие, сообщает пресс-служба администрации Липецкой области.Напомним, что спасатели нашли под завалами двух выживших. Из-под обломков здания извлечены тела трех погибших: 50-летней женщины, 11-летней девочки, и пожилого мужчины, личность которого пока не установлена.В доме №24 по улице Школьной поселка Солидарность прописаны 45 человек, в момент взрыва, по информации правоохранителей и спасателей, в квартирах находились 25 человек. Большая часть из них не пострадала. В больницах Ельца сейчас находятся пятеро раненых при взрыве, в том числе найденные в завала женщина и ребенок. Их жизням ничего не угрожает.Взрыв газа в 16-квартирном двухэтажном доме произошел 11 сентября около часа ночи. Эпицентр взрыва находился в средней части здания, она полностью разрушена. Известно, что квартиры дома были оборудованы индивидуальными приборами отопления. В этом году «Газпром газораспределение Липецк» проводил плановое обслуживание газового оборудования дома, неисправности обнаружены не были. Накануне взрыва в аварийную газовую службу «04» жалоб от жильцов дома не поступало. Тем не менее, в качестве одной из версий взрыва рассматривается неисправность газового оборудования.