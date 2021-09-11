Число умерших от COVID-19 жителей области превысило 1,5 тысячи человек

За сутки в Липецкой области выявлены 194 случая коронавирусной инфекции.



За минувшие сутки в Липецкой области выявлены 194 случая коронавирусной инфекции, 175 человек из ранее заболевших выздоровели, восемь человек от COVID-19 скончались. такие данные сегодня приводит сайт стопкоронавирус.рф.



По данным сайта, с начала эпидемии в Липецкой области коронавирусная инфекция выявлена у 49 033 человек, 42 933 из них выздоровели, 1 502 человека от COVID-19 скончались.

В регионах Российской Федерации за сутки заболел 18 891 человек, 17 888 человек выздоровели, 796 - умерли.



С начала эпидемии COVID-19 заболели 7 121 516 жителей страны, 6 375 160 из них выздоровели, 191 961 человек от COVID-19 умер.

