Коронавирус

сегодня, 12:22

Число умерших от COVID-19 жителей области превысило 1,5 тысячи человек

2 921
#коронавирус
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Число умерших от COVID-19 жителей области превысило 1,5 тысячи человек

За сутки в Липецкой области выявлены 194 случая коронавирусной инфекции.

За минувшие сутки в Липецкой области выявлены 194 случая коронавирусной инфекции, 175 человек из ранее заболевших выздоровели, восемь человек от COVID-19 скончались. такие данные сегодня приводит сайт стопкоронавирус.рф.

По данным сайта, с начала эпидемии в Липецкой области коронавирусная инфекция выявлена у 49 033 человек, 42 933 из них выздоровели, 1 502 человека от COVID-19 скончались.
В регионах Российской Федерации за сутки заболел 18 891 человек, 17 888 человек выздоровели, 796 - умерли.

С начала эпидемии COVID-19 заболели 7 121 516 жителей страны, 6 375 160 из них выздоровели, 191 961 человек от COVID-19 умер.
2 921
#коронавирус
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Комментарии (2)

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ПУСТЬ БУДЕТ НЕТАК КАК Я ХОЧУ А КАК БОГ ДАСТ!

51 минуту назад
Маска непоможет
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Житель Липецка

сегодня, 17:23
В автобусах два человека в масках а остальные с усмешкой смотрят на них,сам Артамонов на встречах без маски и что об этом говорить
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