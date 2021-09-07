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Двух школьниц, пропавших в Кузбассе, нашли мёртвыми

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Двух пропавших в Киселевске Кемеровской области школьниц нашли в одном из заброшенных домов с признаками насильственной смерти. На место указал сам предполагаемый убийца, ранее судимый за преступления против половой неприкосновенности детей.

Две девочки пропали вечером 6 сентября, ночью по обращению родителей был начат поиск. По тревоге подняли личный состав органов внутренних дел Киселевска. В поисках принимали участие волонтеры, передает ТАСС.

В городских пабликах сообщалось, что последний раз детей видели в магазине с неизвестным мужчиной, который покупал им сладости, а затем они вместе ушли в сторону гаражей.
На причастность к совершению преступления проверяли ранее судимых за преступления сексуального характера.

Найти подозреваемого помогла фотография в соцсетях — на ней бывший полицейский узнал работника местной стройки. На следующий день девочек обнаружили мертвыми. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух малолетних). Подозреваемого задержали, им оказался ранее судимый 41-летний житель города Мыски Виктор Пестерников. Мужчина дал признательные показания.

По информации источника, подозреваемый ранее был осужден на 10 лет за сексуальное насилие над детьми. В колонии зарекомендовал себя с отрицательной стороны. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поставил расследование на личный контроль. Губернатор региона Сергей Цивилев выразил соболезнования семьям погибших.
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