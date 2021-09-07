Более пяти тысяч жителей Липецкой области лечатся от COVID-19

Всего с начала эпидемии на территории региона, по данным оперштаба, зарегистрированы 48 255 случаев новой коронавирусной инфекции, 41 712 человек выздоровели, в том числе 407 за последние сутки, 5 069 — лечатся, 1 474 человека умерли, в том числе 8 за последние сутки. По данным сайта стопкоронавирус.рф, умерли 1 470 человек, в том числе 10 за последние сутки.

В больницах сегодня находятся 538 человек с диагнозом «коронавирусная инфекция», лечится дома 4 531 пациент с лёгкой формой COVID-19.



За последние сутки в регионе подтвержден 191 случай инфицирования коронавирусом. Подавляющее большинство новых случаев зафиксированы в Липецке — 164. На втором месте с большим отрывом находится Липецкий район — 10, третье поделили Грязинский и Хлевенский районы — по 4 случая. В Усманском районе — 3, в Добровском районе — 2, в Ельце, Воловском, Долгоруковском и Задонском районах — по одному заболевшему.