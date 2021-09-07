В поселке Силикатном отключат холодную воду

8 сентября с 10:00 до 20:00 отключат холодную воду в домах №№ 2, 4, 6, 7, 8, 8а, 9, 11, 13 на бульваре Шубина для устранения утечки на водоводе на участке бульвара.



С 10:00 до 20:00 из-за устранения утечки на водоводе не будет холодной воды в доме № 3 по улице Луговой.



С 09:00 до 17:00 ЛГЭК для ремонтных работ на сетях временно ограничит подачу холодной воды в доме № 3 по улице Ленина по заявке ГУК «Привокзальная».



С 10:00 до 17:00 в связи с ремонтными работами на улице Интернациональной по заявке ГУК «Привокзальная» без холодной воды останутся дома №№ 50, 52, 54, 56, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 71 по улице Интернациональной, №№ 2, 4, 6, 8, 13, 15 по улице Гагарина, №№ 1, 7 по улице Шкатова, № 31 по улице Орловской, №№ 1, 2, 3, 6 по улице Горняцкой.



С 10:00 до 17:00 отключат холодную воду в поселке Силикатном: в домах №№ 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 по улице Архангельской, №№ 7, 9, 11, 11а, 13, 15, 15а, 15 стр.1, 17, 19, 19а, 21, 23 по улице Астраханской, №№ 18, 19, 19а, 20, 21 по улице Силикатной, № 8 по улице Усманской, а также жителям частного сектора улиц Силикатной, Усманской, Гидромеханизации. ЛГЭК приостановит подачу воды для ремонтных работам на улице Силикатной по заявке МБОУДО «ГДЮЦ Спортивный».



Подвоз воды организуют по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.



С 09:00 до 17:00 из-за ремонтных работ на теплотрассе не будет горячей воды в доме № 4 по улице Металлистов.

