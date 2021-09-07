Общество

27 минут назад

На площади Победы демонтировали четыре незаконно установленные торговые точки

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#торговля
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На площади Победы демонтировали четыре незаконно установленные торговые точки

7 сентября сотрудники городского управления потребительского рынка демонтировали и вывезли четыре киоска незаконно установленных на площади Победы, 3б.

Как рассказала начальник управления потребительного рынка Липецка Ася Франценюк, с жалобой на незаконно установленные киоски в управление обратились собственники помещений торгового центра «Подарочный».

- Оплата электроэнергии распределялась на других владельцев помещений. Кроме того, киоски загромождали вход в здание и мешали проходу потенциальных покупателей, - сообщила одна из собственниц помещений в ТЦ «Подарочный».

По данным мэрии, с начала года с улиц города вывезены 13 незаконно установленных киосков, ещё 17 собственники убрали добровольно.

Фото пресс-службы администрации Липецка.
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#торговля
1

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