На площади Победы демонтировали четыре незаконно установленные торговые точки

7 сентября сотрудники городского управления потребительского рынка демонтировали и вывезли четыре киоска незаконно установленных на площади Победы, 3б.



Как рассказала начальник управления потребительного рынка Липецка Ася Франценюк, с жалобой на незаконно установленные киоски в управление обратились собственники помещений торгового центра «Подарочный».



- Оплата электроэнергии распределялась на других владельцев помещений. Кроме того, киоски загромождали вход в здание и мешали проходу потенциальных покупателей, - сообщила одна из собственниц помещений в ТЦ «Подарочный».



По данным мэрии, с начала года с улиц города вывезены 13 незаконно установленных киосков, ещё 17 собственники убрали добровольно.



Фото пресс-службы администрации Липецка.

