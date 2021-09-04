Менее 200 жителей Липецкой области заболело новой коронавирусной инфекцией за минувшие сутки

196 человек заболели, 10 умерли, 123 закончили лечение после новой коронавирусной инфекции в Липецкой области.



В России за это же время выявлено 18 780 случаев COVID-19 в 85 регионах, из них 1 402 (7,5%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.



С начало пандемии в России зарегистрировано 6 993 954 случая (+0,27%) коронавирусной инфекции в 85 регионах, число выписанных пациентов выросло до 6 255 475.

