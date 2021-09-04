Общество

59 минут назад

Менее 200 жителей Липецкой области заболело новой коронавирусной инфекцией за минувшие сутки

3 370
#коронавирус #статистика
Менее 200 жителей Липецкой области заболело новой коронавирусной инфекцией за минувшие сутки
196 человек заболели, 10 умерли, 123 закончили лечение после новой коронавирусной инфекции в Липецкой области. 

В России за это же время выявлено 18 780 случаев COVID-19 в 85 регионах, из них 1 402 (7,5%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни. 

С начало пандемии в России зарегистрировано 6 993 954 случая (+0,27%) коронавирусной инфекции в 85 регионах, число выписанных пациентов выросло до 6 255 475. 
3 370
#коронавирус #статистика

Комментарии (3)

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Смотрящий

28 минут назад
Да мы уже давно поняли ... что все полимеры, нами давно утеряны! Все остальное, так ... звуковое и аудио сопровождение!
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вова

29 минут назад
К выборам-то вся инфекция сдохнет?
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Каждый день огромная смертность

31 минуту назад
Или медики врут или специально позволяют умереть десятку человек в день или приписывают в статистику смертности от вируса все случаи гибели. Нашли труп бомжа и в статистику? А себе премии и надбавки за работу с ковид))? Ничего личного просто бизнес
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