Политика

13 минут назад

В Липецкой типографии печатают бюллетени

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#выборы #бюллетени
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В Липецкой типографии печатают бюллетени

Полицейские взяли типографию под охрану.

В типографии должны напечатать более 3,6 млн бюллетеней (примерно 2/3 из них для КОИБов), которые будут использоваться на выборах депутатов Госдумы и Липецкого областного Совета. Такого большого заказа здесь не было десять лет. Процесс отработан уже до автоматизма.








Впервые посмотреть на то, как печатают бюллетени, пригласили представителей всех партий, участвующих в выборах. Партийцы охотно делали селфи с бюллетенями и просто их фотографировали. Главный вопрос у них был про защиту листов для голосования.

— На каждом бюллетене есть микрошрифт, который не виден простым глазом, это дополнительная защита. Кроме того, на бюллетени для голосования в Госдума будут наклеены спецмарки, — рассказал председатель избирательной комиссии Липецкой области Юрий Алтухов.

Каждый избиратель 19 сентября получит по четыре бюллетеня разного цвета. И в Госдуму, и в облсовет будут выбирать депутатов-одномандатников и представителей партий.

Напечатать бюллетени должны за 10 дней до выборов. В типографии подсчитали, что за восьмичасовую смену они печатают по 50 тысяч бюллетеней. Типографию взяли под охрану полицейские.
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#выборы #бюллетени
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Комментарии (1)

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не важно

1 минуту назад
Сколько макулатуры!!! На несколько тысяч.
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