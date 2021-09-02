В Липецкой типографии печатают бюллетени

Полицейские взяли типографию под охрану.

В типографии должны напечатать более 3,6 млн бюллетеней (примерно 2/3 из них для КОИБов), которые будут использоваться на выборах депутатов Госдумы и Липецкого областного Совета. Такого большого заказа здесь не было десять лет. Процесс отработан уже до автоматизма.Впервые посмотреть на то, как печатают бюллетени, пригласили представителей всех партий, участвующих в выборах. Партийцы охотно делали селфи с бюллетенями и просто их фотографировали. Главный вопрос у них был про защиту листов для голосования.— На каждом бюллетене есть микрошрифт, который не виден простым глазом, это дополнительная защита. Кроме того, на бюллетени для голосования в Госдума будут наклеены спецмарки, — рассказал председатель избирательной комиссии Липецкой области Юрий Алтухов.Каждый избиратель 19 сентября получит по четыре бюллетеня разного цвета. И в Госдуму, и в облсовет будут выбирать депутатов-одномандатников и представителей партий.Напечатать бюллетени должны за 10 дней до выборов. В типографии подсчитали, что за восьмичасовую смену они печатают по 50 тысяч бюллетеней. Типографию взяли под охрану полицейские.