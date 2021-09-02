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Липчане жалуются главе Липецка и губернатору на отсутствие остановки на площади Заводской

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#площадь Заводская
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Липчане жалуются главе Липецка и губернатору на отсутствие остановки на площади Заводской

Владельца остановки-магазина обманул контрагент, поэтому сейчас объект делают в условиях форс-мажора, и готов он будет к 15 сентября.

В редакцию GOROD48 обратился житель Сокола и пожаловался на то, что на месте остановки автобусов «Улица Баумана» на площади Заводской по-прежнему отсутствует сам павильон.

- А ведь в июле вы писали о том, что в мэрии обещали сделать остановку к концу лета. Уже сентябрь. На улице идет дождь. И мой ребенок после уроков в 28-й школе вынужден мокнуть под открытым небом в ожидании автобуса! - возмутился наш читатель.

Действительно, обновленную площадь Заводскую подрядчик сдал мэрии Липецка летом, завершив, таким образом, благоустройство этой многострадальной территории. Всю картину теперь портит пустой четырехугольник на месте отсутствующей остановки, которую убрали как объект, не вписывающийся в концепцию освобождения площади Заводской от так называемого визуального мусора. Но новая остановка к концу лета так и не появилась.

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Как выяснилось, на отсутствие остановки пассажиры жалуются не только в GOROD48. Липчане пишут обращения губернатору и главе города с требованием вернуть остановочный павильон.

- Вся проблема в том, что меня подвел контрагент, который обязался сдать новую остановку вместе с магазином 10 августа. Однако подрядчик, взяв 500 тысяч рублей предоплаты, свои обязательства не исполнил. Я как заказчик обратился в Арбитражный суд с иском к подрядчику, а сам тем временем заключил новый договор с другим исполнителем. Конструкции остановочного павильона изготавливают в форс-мажорных обстоятельствах. 6 сентября на площади Заводской будет смонтирован каркас сооружения, а к 15 сентября он будет полностью готов, остеклен. По внешнему виду павильон будет очень похож на тот, который установлен на остановке у Центрального рынка напротив здания института «Липецкгражданпроект», - сообщил GOROD48 собственник остановки-магазина.

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15 971
#площадь Заводская
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Комментарии (15)

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Лукерья

7 минут назад
За то песка куча, можно куличики полепить в ожидании автобуса
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Ээ

8 минут назад
Уваркиной некада- Зегеля открывать надо. Заводскую площадь уже сдали она здесь не причём
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митяй

13 минут назад
Лицо города ЖД ВОКЗАЛ где с поезда приезжают в город люди.Но остановки нет все лето.Тоже наверное контр агет.Кстати мЭр хотела обновлять площадь у ЖД год назад наверное забыла.
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Неравнодушный горожанин

16 минут назад
Новое словечко в лексиконе - визуальный мусор. Если будет остановка, как у Гражданпроекта, то это хорошо - есть где людям от дождя и снега спрятаться. На фото не видно, но должны быть и стеклянные стенки для защиты от ветра, иначе зимой околеешь от ветра. А под этими * не спрячешься. Идея сменить остановку на нормальную правильная, но, как всегда, хромает реализация, а страдают простые люди.
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Гость

20 минут назад
Уж жаловаться пипчане могут...
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Петр Ильич

30 минут назад
Как голосовать так все за как ныть анонимно так все здесь
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Нытики

31 минуту назад
Власть надо любить а не жаловаться на неё!!!
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Житель

32 минуты назад
Мнение народа, свое мнение оставьте при себе.
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Инстраграммчик почИтывать надо !

39 минут назад
мнение народа, ПОСТОЙ ПОД ДОЖДЁМ НЕМНОГО , ОСТЫНЬ , СУДЬЯ ! ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
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Мнение личное

41 минуту назад
мнение народа, от какого народа мнение? И кому ещё можно пожаловаться на отсутствие остановки в дождливую погоду? Это город, а не деревня невыездная!
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