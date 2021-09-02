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Липчане жалуются главе Липецка и губернатору на отсутствие остановки на площади Заводской
Владельца остановки-магазина обманул контрагент, поэтому сейчас объект делают в условиях форс-мажора, и готов он будет к 15 сентября.
- А ведь в июле вы писали о том, что в мэрии обещали сделать остановку к концу лета. Уже сентябрь. На улице идет дождь. И мой ребенок после уроков в 28-й школе вынужден мокнуть под открытым небом в ожидании автобуса! - возмутился наш читатель.
Действительно, обновленную площадь Заводскую подрядчик сдал мэрии Липецка летом, завершив, таким образом, благоустройство этой многострадальной территории. Всю картину теперь портит пустой четырехугольник на месте отсутствующей остановки, которую убрали как объект, не вписывающийся в концепцию освобождения площади Заводской от так называемого визуального мусора. Но новая остановка к концу лета так и не появилась.
Как выяснилось, на отсутствие остановки пассажиры жалуются не только в GOROD48. Липчане пишут обращения губернатору и главе города с требованием вернуть остановочный павильон.
- Вся проблема в том, что меня подвел контрагент, который обязался сдать новую остановку вместе с магазином 10 августа. Однако подрядчик, взяв 500 тысяч рублей предоплаты, свои обязательства не исполнил. Я как заказчик обратился в Арбитражный суд с иском к подрядчику, а сам тем временем заключил новый договор с другим исполнителем. Конструкции остановочного павильона изготавливают в форс-мажорных обстоятельствах. 6 сентября на площади Заводской будет смонтирован каркас сооружения, а к 15 сентября он будет полностью готов, остеклен. По внешнему виду павильон будет очень похож на тот, который установлен на остановке у Центрального рынка напротив здания института «Липецкгражданпроект», - сообщил GOROD48 собственник остановки-магазина.
Лукерья
Ээ
митяй
Неравнодушный горожанин
Гость
Петр Ильич
Нытики
Житель
Инстраграммчик почИтывать надо !
Мнение личное