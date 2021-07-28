Общество

сегодня, 10:51

На площади Заводской новый остановочный павильон появится к концу лета

5 745
#площадь Заводская
1
На площади Заводской новый остановочный павильон появится к концу лета

Пока липчане вынуждены мокнуть под дождем в ожидании транспорта.

Обновленную площадь Заводскую подрядчик сдал мэрии Липецка в середине июля. Комплексное благоустройство этой многострадальной территории завершено. Впрочем, глаз невольно останавливается на пустом четырехугольнике, на котором у места остановки автобусов «Улица Баумана» отсутствует сам павильон.

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Вот такая остановка тут была ранее. В мэрии Липецка говорят о том, что это была не просто остановка, а сопряженный с ней нестационарный торговый объект, находящийся в собственности предпринимателя. Вид этого объекта не вписывался в концепцию освобождения площади Заводской от так называемого визуального мусора. У мэрии были претензии к баннеру «Сухофрукты» с изображениями орехов и семечек, помещенном на магазинчике, да и к конструкции самой остановки.

- Как только новая остановка будет сделана, собственник объекта установит ее на месте демонтированной старой. Это должно произойти в конце августа, - сообщили GOROD48 в пресс-службе мэрии.
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#площадь Заводская
1

Комментарии (5)

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Собственник спал и мечтал об этом.

41 минуту назад
Ну теперь во всю астановку * какая нибудь будет а на астановку 1х1 площадь отведут.
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А когда

сегодня, 11:09
Порядок наведут торгаши на пл.Заводской.
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Ку как всегда в своём репертуаре.

сегодня, 11:08
СНАЧАЛО сделать астановку а за 2-3 дня до её установки снести и почистить место не догадались? Теперь люди будут под полящим солнцем или * стоять почти месяц, а может и больше ведь у нас обещенно а не зделанно.
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777

сегодня, 11:06
Магазинчик на против Автовокзала по Проспекту Победы после реконструкции Проспекта похорошел однако лучше бы его снесли.
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Житель

сегодня, 10:59
Таблички с названием остановок по проспекту Победы до Памятника Танкистам не могут повесить уже какой год, а тут остановку поставят до конца месяца!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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