На площади Заводской новый остановочный павильон появится к концу лета

Пока липчане вынуждены мокнуть под дождем в ожидании транспорта.

Обновленную площадь Заводскую подрядчик сдал мэрии Липецка в середине июля. Комплексное благоустройство этой многострадальной территории завершено. Впрочем, глаз невольно останавливается на пустом четырехугольнике, на котором у места остановки автобусов «Улица Баумана» отсутствует сам павильон.Вот такая остановка тут была ранее. В мэрии Липецка говорят о том, что это была не просто остановка, а сопряженный с ней нестационарный торговый объект, находящийся в собственности предпринимателя. Вид этого объекта не вписывался в концепцию освобождения площади Заводской от так называемого визуального мусора. У мэрии были претензии к баннеру «Сухофрукты» с изображениями орехов и семечек, помещенном на магазинчике, да и к конструкции самой остановки.- Как только новая остановка будет сделана, собственник объекта установит ее на месте демонтированной старой. Это должно произойти в конце августа, - сообщили GOROD48 в пресс-службе мэрии.