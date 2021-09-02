Липчанам продавали сомнительное моторное масло

У магазина не оказалось сопроводительной документации на товары.

Арбитражный суд Липецкой области рассмотрел материалы административного дела в отношении владельца автомагазина, расположенного в селе Становое. Прокурорская проверка выявила нарушение технических регламентов, бизнесмена привлекли к ответственности по ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ.



Как указано в материалах суда, на автомагазин пожаловалась жительница села Становое. Сотрудники прокуратуры проверили обращение и посетили торговую точку. Во время проверки было установлено, что на реализации находились товары без сопроводительной документации, подтверждающей ее происхождение и качество. Этими сомнительными товарами оказалась моторные масла. Выявленные в ходе проверки нарушения послужили основанием для возбуждения дела об административном правонарушении. Его материалы передали в суд.



Суд учел, что за подобное нарушение бизнесмена привлекают впервые, и назначил ему наказание в виде предупреждения.