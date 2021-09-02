Общество

29 минут назад

Липчанам продавали сомнительное моторное масло

2 529
#торговля #качество
Липчанам продавали сомнительное моторное масло

У магазина не оказалось сопроводительной документации на товары.

Арбитражный суд Липецкой области рассмотрел материалы административного дела в отношении владельца автомагазина, расположенного в селе Становое. Прокурорская проверка выявила нарушение технических регламентов, бизнесмена привлекли к ответственности по ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ.

Как указано в материалах суда, на автомагазин пожаловалась жительница села Становое. Сотрудники прокуратуры проверили обращение и посетили торговую точку. Во время проверки было установлено, что на реализации находились товары без сопроводительной документации, подтверждающей ее происхождение и качество. Этими сомнительными товарами оказалась моторные масла. Выявленные в ходе проверки нарушения послужили основанием для возбуждения дела об административном правонарушении. Его материалы передали в суд.

Суд учел, что за подобное нарушение бизнесмена привлекают впервые, и назначил ему наказание в виде предупреждения.
2 529
#торговля #качество

Комментарии (2)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Народ

6 минут назад
Вы бы за качеством продуктов так рьяно смотрели, а люди травятся едой. Машинам та ничего не сделается. А чем сомнительным нас кормят, для нас это больная тема, это наше и ваше здоровье и всей нации.
ответить

Высший пилотаж правосудия

16 минут назад
И волки сыты и овцы целы
ответить

Еще в рубрике

Липецкие лётчики снова лучшие

3 минуты назад

Общество
Дороги, обеспечение водой, благоустройство – как прошла прямая линия с губернатором Липецкой области...
#Игорь Артамонов #прямая линия
14
Дороги, обеспечение водой, благоустройство – как прошла прямая линия с губернатором Липецкой области...

сегодня, 11:15

Общество
По факту приобретения сотрудником психбольницы квартиры у пациента возбуждено уголовное дело
#афера
7
По факту приобретения сотрудником психбольницы квартиры у пациента возбуждено уголовное дело

сегодня, 10:58

Общество
Из-за наплыва пассажиров липецкий аэропорт купит новый трап
#аэропорт #перелеты #пассажиры
6
Из-за наплыва пассажиров липецкий аэропорт купит новый трап

сегодня, 10:21

Общество
Липчан будут прививать в торговых центрах, ельчан — на рынке
#коронавирус #вакцина
9
Липчан будут прививать в торговых центрах, ельчан — на рынке

сегодня, 09:59

Общество
Шоу дронов продлится 15 минут
#день города #Елец #шоу
2
Шоу дронов продлится 15 минут

сегодня, 09:44

Общество