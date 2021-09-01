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Турецкие курорты могут досрочно закрыть туристический сезон

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#туризм #Турция

Из-за нехватки туристов и сложившейся эпидемиологической обстановки турецким курортам предрекли преждевременное закрытие в 2021 году.

Из-за "закрытия Турции" для отдыхающих из стран Европы на время бархатного сезона туристический сезон в государстве может закончиться раньше, - пишет "Турпром" со ссылкой на местные СМИ.

Великобритания и Франция внесли Турцию в "красный" список, а власти Германии объявили, что всем отдыхающим нужно садиться на обязательный карантин после возвращения с турецких курортов.

По мнению экспертов, из-за сложившейся ситуации местному туристическому сектору будет сложно пережить зиму "с низкими доходами или их отсутствием", а у многих инвесторов возникнут трудности с выплатой кредитов.

Однако турецкие надеются, что спасти экономику во время бархатного сезона смогут российские туристы, - передает РИА Новости.
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#туризм #Турция

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