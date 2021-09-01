сегодня, 14:55
Турецкие курорты могут досрочно закрыть туристический сезон
Из-за нехватки туристов и сложившейся эпидемиологической обстановки турецким курортам предрекли преждевременное закрытие в 2021 году.
Великобритания и Франция внесли Турцию в "красный" список, а власти Германии объявили, что всем отдыхающим нужно садиться на обязательный карантин после возвращения с турецких курортов.
По мнению экспертов, из-за сложившейся ситуации местному туристическому сектору будет сложно пережить зиму "с низкими доходами или их отсутствием", а у многих инвесторов возникнут трудности с выплатой кредитов.
Однако турецкие надеются, что спасти экономику во время бархатного сезона смогут российские туристы, - передает РИА Новости.