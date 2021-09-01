Доброе утро, Липецк!

На календаре среда, 1 сентября. Сегодня в Липецке открывают новую школу. Теперь садоводческие автобусы будут ходить реже. 1 сентября завершается купальный сезон. Детей ждут в кванториум при школе. Помогаем ученикам адаптироваться к возвращению за парты.

В Липецке сегодня ожидается переменная облачность, утром могут быть кратковременные дожди, а днем должно быть преимущественно без осадков. Температура днем будет от +24 до +26 градусов.День 1 сентября стал самым теплым в Липецке в 2020 году, тогда в городе было +34. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1997 году – 3 градуса тепла.С 1 сентября в Липецке сократят вечерние рейсы садоводческих маршрутов №№ 14, 15, 16, 23, 41, 42, 43, 48, 60, 63, 64, 68, 77. Изменение касается рейсов, которые отправляются из Липецка позже 19:00.Липчанка Ирина предлагает оригинальный рецепт блюда из кабачков.Для того, чтобы рассказать, как вы встречаете новый день, выкладывайте свои фото и видео в Instagram с хештегом #доброеутро_Липецк. Мы будем рады вашим рецептам, руководствам по утренней зарядке и просто интересным фото.1 сентября состоится праздничное открытие многопрофильной полилингвальной школы №34 «Global», расположенной в микрорайоне «Европейский». Школа нацелена на углубленное изучение гуманитарных дисциплин. Школа будет одним из самых оснащённых образовательных учреждений города: например, в актовом зале установлен восьмиметровый светодиодный экран с разрешением FullHD, профессиональная акустика, сценический свет и интерактивная сенсорная трибуна. Ещё одно необычное, оборудованное по последнему слову техники, школьное пространство – кафетерий.Купальный сезон в Липецке завершится 1 сентября: с наступлением осени спасатели на пляжах дежурить не будут. Да и погода уже не позволяет отдохнуть на берегах водоемов, завтра ожидается существенное похолодание.Учащиеся школ Липецка начнут учебный год в очном режиме, но торжественные линейки в этом году будут организованы только для первоклашек и выпускников. Мероприятия пройдут на открытом воздухе – во дворах школ. При этом линейки смогут посетить родители школьников. Главное требование – соблюдение масочного режима и социальной дистанции. Остальных учеников ждут праздничные классные часы в кабинетах.1 сентября в жизни липчан наступят перемены. Подробнее — на слайдах ниже.Сегодня начнет работу первый липецкий кванториум, размещённым непосредственно в школе. Площадкой для него станет школа №18. Здесь будут развивать четыре направления: робототехника, хай-тек, естественно-научный и биоквантум. При этом заниматься здесь смогут не только ученики школы, но и все желающие в возрасте от 5 до 18 лет.Погружение в школьную жизнь — стресс для многих детей. Как помочь ребенку адаптироваться — в карточках поста.Сегодня начинается знаменитый Венецианский кинофестиваль. В главной конкурсной – основной – программе фестиваля участвуют полнометражные художественные фильмы, никогда ранее не демонстрировавшиеся публике и не участвовавшие в других фестивалях. Обычно таких картин бывает не более 20. Их отбором занимается директор фестиваля и комиссия из пяти экспертов, а также группы иностранных консультантов. Обычно список отобранных фильмов держится в строгом секрете до официального объявления. Уже известно, что в 2021 году в основной конкурс вошли работы мэтров - Педро Альмодовара, Джейн Кэмпион, Паоло Соррентино. Расскажем о трех лентах, которые блистали на La Biennale di Venezia в последние годы.«Земля кочевников» (2020, 16+). После закрытия завода по производству гипсокартона в январе 2011 года 60-летняя женщина Ферн остаётся без работы и средств к существованию. Погрузив свой небогатый скарб в фургон, Ферн становится современным кочевником — одной из людей, путешествующих из штата в штат в поисках сезонного заработка.«Голубь сидел на ветке, размышляя о бытии» (2014, 12+). Действие фильма, состоящего из 39 трагикомических скетчей, разворачивается в неопределённой западноевропейской стране. Герои сменяют друг друга; основная сюжетная нагрузка приходится на странную пару — это внешне слегка напоминающий зомби торговец бессмысленной утварью (клык вампира, «мешок со смехом», страшная резиновая маска) и его умственно отсталый приятель.«Возвращение» (2003, 12+).В жизни двух братьев неожиданно возникает отец, знакомый им только по фотографии десятилетней давности. Появление странного и чужого для них человека переворачивает жизнь мальчиков, когда отец вырывает ребят из привычной жизни в тихом родном городе и привозит на заброшенный остров. Дебют Андрея Звягинцева.