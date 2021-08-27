Общество
38 минут назад
Будут ли рейсы из Липецка в Египет? Идет оценка рентабельности полётов
Сейчас идет оценка рентабельности вылета по каждому городу.
Как сообщает ассоциация туроператоров России, туроператор «PEGAS Touristik» сформировал предварительную полетную программу на курорты Египта из российских регионов. Цены на пакетные туры на курорты Египта будут рассчитаны в ближайшее время.
Туроператор планирует туры в Шарм-эль-Шейх из 21 региона, в том числе на рейсах авиакомпании «Nordwind» из Липецка. Та же авиакомпания намерена выполнять и рейсы из Липецка в Хургаду.
26 августа в Росавиации прошло совещание, посвященное перевозке на курорты Египта. По его итогам авиакомпании получили право выполнять прямые рейсы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх из 41 города России, откуда разрешены международные перелеты, но речь идет только о регулярных, а не о чартерных рейсах. В свою очередь, Ассоциация туроператоров (АТОР) в этот же день обратилась в оперштаб с письмом, в котором просит снять квоты на регулярную воздушную перевозку из России на курорты Египта и по возможности как можно скорее разрешить запуск чартеров на этом направлении.
Сейчас на каждый египетский курорт из Москвы разрешено по 15 рейсов в неделю, из регионов – по одному рейсу в неделю. При этом в АТОР отмечают, что ряд авиакомпаний, на рейсах которых формируется турпродукт нескольких крупных туроператоров получили разрешения на вылеты из регионов, из которых нет необходимости ставить рейсы. Поэтому на деле количество городов вылета может быть меньше (туроператоры и авиакомпании будут оценивать рентабельность вылета по каждому городу).
Туроператор планирует туры в Шарм-эль-Шейх из 21 региона, в том числе на рейсах авиакомпании «Nordwind» из Липецка. Та же авиакомпания намерена выполнять и рейсы из Липецка в Хургаду.
26 августа в Росавиации прошло совещание, посвященное перевозке на курорты Египта. По его итогам авиакомпании получили право выполнять прямые рейсы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх из 41 города России, откуда разрешены международные перелеты, но речь идет только о регулярных, а не о чартерных рейсах. В свою очередь, Ассоциация туроператоров (АТОР) в этот же день обратилась в оперштаб с письмом, в котором просит снять квоты на регулярную воздушную перевозку из России на курорты Египта и по возможности как можно скорее разрешить запуск чартеров на этом направлении.
Сейчас на каждый египетский курорт из Москвы разрешено по 15 рейсов в неделю, из регионов – по одному рейсу в неделю. При этом в АТОР отмечают, что ряд авиакомпаний, на рейсах которых формируется турпродукт нескольких крупных туроператоров получили разрешения на вылеты из регионов, из которых нет необходимости ставить рейсы. Поэтому на деле количество городов вылета может быть меньше (туроператоры и авиакомпании будут оценивать рентабельность вылета по каждому городу).
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