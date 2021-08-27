Более тысячи православных верующих пришли в Задонск

Об этом сообщил глава района Алексей Щедров.





Традиционно в 20-х числах августа Задонск становится местом паломничества верующих, которые приезжают в нашу область поклониться мощам чудотворца со всех концов России, и даже из-за рубежа. В главном храме монастыря проходит праздничное богослужение, завершающееся крестным ходом с выносом раки с мощами святителя Тихона Задонского.



160 лет назад (в 1861 году) Тихон Задонский был причислен к лику святых, а 30 лет назад, в 1991 году, произошло второе обретение мощей задонского чудотворца: часть их была перенесена в Задонск из Орла, где находилась в советское время.







Накануне в Задонске праздновали День памяти святителя Тихона, епископа Воронежского, Задонского чудотворца.Как сообщил на своей странице в Инстаграм глава Задонского района Алексей Щедров, в Рождество-Богородицкий мужской монастырь, в главном храме которого - Владимирском соборе - покоятся мощи чудотворца, пришли три крестных хода из Ельца, Липецка и Воронежа.- Более тысячи православных верующих и богомольцев преодолели многодневный путь, чтобы разделить радость молитвенного торжества, - отметил Алексей Щедров. - На территории храма, в специально оборудованном шатре у памятника Тихону Задонскому, состоялась Божественная литургия, участие в которой принял владыка Никон. Священнослужители вместе с верующими крестным ходом прошли вокруг храма, а после совершили праздничный молебен. Служили митрополит Липецкий и Задонский Арсений, епископ Усманский Евфимий, епископ Елецкий и Лебедянский Максим.