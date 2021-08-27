Общество

34 минуты назад

Более тысячи православных верующих пришли в Задонск

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#Задонск #православие
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Более тысячи православных верующих пришли в Задонск

Об этом сообщил глава района Алексей Щедров.

Накануне в Задонске праздновали День памяти святителя Тихона, епископа Воронежского, Задонского чудотворца.

Как сообщил на своей странице в Инстаграм глава Задонского района Алексей Щедров, в Рождество-Богородицкий мужской монастырь, в главном храме которого - Владимирском соборе - покоятся мощи чудотворца, пришли три крестных хода из Ельца, Липецка и Воронежа.

- Более тысячи православных верующих и богомольцев преодолели многодневный путь, чтобы разделить радость молитвенного торжества, - отметил Алексей Щедров. - На территории храма, в специально оборудованном шатре у памятника Тихону Задонскому, состоялась Божественная литургия, участие в которой принял владыка Никон. Священнослужители вместе с верующими крестным ходом прошли вокруг храма, а после совершили праздничный молебен. Служили митрополит Липецкий и Задонский Арсений, епископ Усманский Евфимий, епископ Елецкий и Лебедянский Максим.



Традиционно в 20-х числах августа Задонск становится местом паломничества верующих, которые приезжают в нашу область поклониться мощам чудотворца со всех концов России, и даже из-за рубежа.  В главном храме монастыря проходит праздничное богослужение, завершающееся крестным ходом с выносом раки с мощами святителя Тихона Задонского. 

160 лет назад (в 1861 году) Тихон Задонский был причислен к лику святых, а 30 лет назад, в 1991 году, произошло второе обретение мощей задонского чудотворца: часть их была перенесена в Задонск из Орла, где находилась в советское время.  

Фото - instagram.com
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#Задонск #православие
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Комментарии (6)

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Садовод

7 минут назад
А что, глава Задонского района Алексей Щедров не читал постановление Артамонова о запрете всяких сходняков? Вот бы КПРФ так собрали бы народ, мигом космонавты прилетели бы
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Ветеран умственного труда

7 минут назад
Замечательный источник информации о событиях в православном мире - инстаграм Алексея Щедрова. При этом пресс-служба Липецкой митрополии хранит гордое молчание - не до вас, нехристи. Митрополии нашей, увы, Крестный Ход Липецк -Задонск глубоко по барабану, у них, надо полагать, есть дела поважнее, чем с паломниками связываться. Цинизм и двуличие. А потом будут посыпать голову ветром и стонать, что в храмах мало прихожан
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Кирилл

8 минут назад
Ну-ну, зато попробуй собраться, чтобы выразить недовольство - сразу за нарушение санитарной безопасности статью получишь, спасибо ещё, если не уголовную. Лицемерие!
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Смех

19 минут назад
А зачем плащи и короны золотые ?Бизнес по христиански? У Христа этого ничего не было.
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Житель Сокола

22 минуты назад
Социальная дистанция, не-а не слышал. Они все наверное с тестами и сертификатами.
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однако

28 минут назад
дистанция,маски....
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