Спорт

19 минут назад

14-летняя девушка из Лебедяни выиграла первенство Европы по боксу

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#Бокс #Дина Сикстус
14-летняя девушка из Лебедяни выиграла первенство Европы по боксу

Дебют Дины Сикстус на международной арене вышел на славу, несмотря на то, что она была одной из самых младших участниц Евро. 

14-летняя Диана Сикстус из Лебедяни выиграла чемпионат Европы по боксу среди школьников в столице Боснии и Герцеговины Сараево. 

В весовой категории до 40 кг наша девушка провела два победных боя. Патрисию Питриман из Венгрии Дина победила досрочно  явного преимущества, а вот финальный бой с украинкой Таисией Покусай получился упорным.

Оставив за собой первый раунд, лебедянка затем уступила во втором и всё решалось по итогам заключительного отрезка. По словам своего тренера Дмитрия Маслова, Дина провела решающий раунд собранно, владела инициативой и в итоге склонила в свою пользу благосклонность арбитров. Счёт судейских записок – 4:1 в пользу девушки из Лебедяни.

Нельзя не отметить, что Дина была одной из самых юных участниц Евро. А большинству боксёров исполнилось 16-17 лет. Всего в соревнованиях на ринг вышли 274 боксера из 25 стран.

Сборная России была вне конкуренции в Сараево: на счету наших соотечественников 29 медалей. Из которых 19 – «золотые».

Напомним, что Дину Сикстус не зря называют восходящей «звездочкой» российского бокса. В мае этого года она выиграла первенство России в Ульяновске, что позволило ей дебютировать в сборной России. 

Липецкие единоборства в последние дни и недели радуют успехами, причём главный груз выносят именно девичьи плечи. На прошлой неделе воспитанница СШОР №9 Елизавета Петлякова выиграла «серебряную» медаль первенства мира среди юниорок, став самой титулованной представительницей вольной борьбы в истории Липецкой области. 

Фото из архива участницы соревнований.

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#Бокс #Дина Сикстус

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