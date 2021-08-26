14-летняя девушка из Лебедяни выиграла первенство Европы по боксу

Дебют Дины Сикстус на международной арене вышел на славу, несмотря на то, что она была одной из самых младших участниц Евро.







В весовой категории до 40 кг наша девушка провела два победных боя. Патрисию Питриман из Венгрии Дина победила досрочно явного преимущества, а вот финальный бой с украинкой Таисией Покусай получился упорным.



Оставив за собой первый раунд, лебедянка затем уступила во втором и всё решалось по итогам заключительного отрезка. По словам своего тренера Дмитрия Маслова, Дина провела решающий раунд собранно, владела инициативой и в итоге склонила в свою пользу благосклонность арбитров. Счёт судейских записок – 4:1 в пользу девушки из Лебедяни.



Нельзя не отметить, что Дина была одной из самых юных участниц Евро. А большинству боксёров исполнилось 16-17 лет. Всего в соревнованиях на ринг вышли 274 боксера из 25 стран.



Сборная России была вне конкуренции в Сараево: на счету наших соотечественников 29 медалей. Из которых 19 – «золотые».



Напомним, что Дину Сикстус не зря называют восходящей «звездочкой» российского бокса. В мае этого года она



Липецкие единоборства в последние дни и недели радуют успехами, причём главный груз выносят именно девичьи плечи. На прошлой неделе воспитанница СШОР №9 Елизавета Петлякова



Фото из архива участницы соревнований.



14-летняя Диана Сикстус из Лебедяни выиграла чемпионат Европы по боксу среди школьников в столице Боснии и Герцеговины Сараево.В весовой категории до 40 кг наша девушка провела два победных боя. Патрисию Питриман из Венгрии Дина победила досрочно явного преимущества, а вот финальный бой с украинкой Таисией Покусай получился упорным.Оставив за собой первый раунд, лебедянка затем уступила во втором и всё решалось по итогам заключительного отрезка. По словам своего тренера Дмитрия Маслова, Дина провела решающий раунд собранно, владела инициативой и в итоге склонила в свою пользу благосклонность арбитров. Счёт судейских записок – 4:1 в пользу девушки из Лебедяни.Нельзя не отметить, что Дина была одной из самых юных участниц Евро. А большинству боксёров исполнилось 16-17 лет. Всего в соревнованиях на ринг вышли 274 боксера из 25 стран.Сборная России была вне конкуренции в Сараево: на счету наших соотечественников 29 медалей. Из которых 19 – «золотые».Напомним, что Дину Сикстус не зря называют восходящей «звездочкой» российского бокса. В мае этого года она выиграла первенство России в Ульяновске, что позволило ей дебютировать в сборной России.Липецкие единоборства в последние дни и недели радуют успехами, причём главный груз выносят именно девичьи плечи. На прошлой неделе воспитанница СШОР №9 Елизавета Петлякова выиграла «серебряную» медаль первенства мира среди юниорок, став самой титулованной представительницей вольной борьбы в истории Липецкой области.