Коронавирус в России: мишенью становятся дети?

У пятой части бессимптомно перенесших коронавирусную инфекцию не вырабатывались антитела. Дети стали чаще болеть чаще. Студентов без прививок не будут отстранять от учебы.

Ситуация с заболеваемостью от COVID-19 в России продолжает оставаться напряжённой, хотя число выявленных зараженных постепенно снижается – на этой неделе оно колебалось от 20,8 тысячи до 21 тысячи случаев, что соответствует уровню конца июня. Но количество смертей остается высоким – на прошлой и в начале нынешней неделе регистрировалось чуть более, чем по 800 летальных случаев в сутки, лишь к концу нынешней недели число смертей вновь опустилось ниже этой отметки. Всего с понедельника по пятницу в России объявлено о 104 687 инфицированных, сообщает оперштаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации. Общее число зараженных в России с начала пандемии достигло 6 705 523 человек, умерли 174 585 человек.



В Липецкой области число тех, у кого тест на SARS-CoV-2 оказался положительным, уже меньше 240 человек в день – с понедельника по пятницу регистрировалось от 226 до 238 заразившихся. Число летальных случаев достигло 1303. Всего с начала эпидемии на территории региона зарегистрировано 44 491 случая новой коронавирусной инфекции, 38 161 человек выздоровели.



Коронавирус нацелился на детей – министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко отметил, что вирус стал агрессивнее, случаев заражения SARS-CoV-2 среди детского населения стало больше. «Дети действительно стали заболевать чаще сегодня из-за агрессивности возбудителя. Мы, взрослые, должны сделать все то, что необходимо, чтобы защитить детей», - передает ТАСС его слова. Инфекционист Роспотребнадзора Александр Горелов в беседе с РИА Новости объяснил, почему вакцины от новой инфекции появляются, а лекарства от COVID-19 до сих пор нет: «Работы в этом направлении ведутся, но, помимо создания самого вещества, нужно подобрать концентрацию, дозу, поэтому путь более продолжительный, чем при создании вакцин». Он напомнил, что коронавирусная инфекция – не единственная, когда прививка разработана, а лекарства нет. Например, есть вакцины, но нет лекарства, — корь и бешенство.



Коронавирусная инфекция может стать сезонным заболеванием, когда уровень иммунитета достигнет 80%, так считает заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов. «Если получится достичь коллективного иммунитета, вирус будет меняться меньше, потому что он мутирует только в неиммунном организме, при этом коллективный иммунитет – это 80 процентов», - передают его слова РИА Новости. До этого момента SARS-CoV-2 останется в фокусе внимания. По мнению главы Центра им. Гамалеи Александра Гинцбурга, необходимый уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России может быть сформирован к концу этого года. Тем более, вакцины сегодня есть во всех регионах. А вот полное исчезновение нового коронавируса вряд ли возможно, высказал Александр Горелов.



От коронавирусной инфекции в России привились уже более 43 миллионов человек, сообщил на встрече с журналистами министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. «У нас есть регионы, которые уже провакцинировали более 60% взрослого населения», - передает ТАСС его слова. Вакцин против коронавируса в России также хватает, нет ни одного региона в РФ, где запас препаратов был бы меньше, чем на неделю. Глава ведомства во время селекторного совещания с регионами призвал территории, где заболеваемость COVID-19 уже снижается, направить мобильные медицинские комплексы в отдаленные сельские территории, а также в места расположения дачных участков – это позволит охватить вакцинацией больше населения, особенно из групп риска. Вирусолог, член-корреспондент РАН, завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского государственного университета (НГУ) Сергей Нетесов напомнил, что вакцина защищает от тяжелых последствий инфекции. Такие выводы позволяют сделать итоги массовой вакцинации в Великобритании с более, чем 70% полностью вакцинированных взрослых граждан: «В Великобритании есть волна заболеваемости, но нет волны смертности», - цитирует ТАСС слова ученого. По словам заместителя директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Натальи Пшеничной, сделать прививку нужно, даже если человек не заболел – гарантии невосприимчивости на 100% нет ни у одного человека. Эксперты расширили список, кому рекомендовано вакцинироваться. Так, прививку могут сделать ВИЧ-инфицированные - при отсутствии выраженного иммунодефицита. Так, газета «Коммерсант» сообщала, что в Санкт-Петербурге люди с ВИЧ сталкивались с отказами в вакцинации против COVID-19. В беседе с РИА Новости заведующий специализированным научно-исследовательским отделом эпидемиологии и профилактики СПИД ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский отметил: «Наличие ВИЧ-инфекции не является противопоказанием для вакцинации от коронавирусной инфекции». Рекомендацию сделать прививку от новой инфекции могут получить школьники с хроническими заболеваниями, отметил инфекционист Роспотребнадзора Александр Горелов в прямом эфире в рамках просветительской кампании «Разберемся в вакцинах вместе». Вице-премьер России Татьяна Голикова на встрече с журналистами назвала еще одну категорию, которую прививка должна защитить - вакцинация от коронавируса остается единственным способом обезопасить от ковида беременную женщину и ее будущего ребенка. «Мы очень аккуратно подходили к возможности прививки беременных женщин. Мы не сделали это сразу, после того как зарегистрировали вакцину и она прошла клинические испытания, мы достаточно долго наблюдали за процессом. И сейчас мы абсолютно уверены, что в сравнении результатов, если человек заболел и не привился или привился и заболел - это две совершенно разные вещи. Вакцинация - это спасение жизни для беременных: и себя, и своего ребенка, избежание негативных последствий, которые мы видим после перенесенного ковида», - передает ТАСС ее слова.



Последствия перенесенного заболевания также остаются в центре внимания врачей. Постковидный синдром может оставлять долгий «хвост». Около трети переболевших COVID-19 спустя три-четыре месяца после болезни не могут полноценно ухаживать за собой, заявила руководитель отдела клинических исследований Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Хадижат Омарова. Ее выводы опубликованы в Instagram-аккаунте ведомства. В большинстве случаев постковидный синдром проходит в течение полугода, дети справляются с постковидным синдромом намного быстрее и лучше, чем взрослые. При этом связь между тяжестью течения COVID-19 и частотой последовавших симптомов прослеживается не всегда: даже переболевшие в легкой форме пациенты могут столкнуться с осложнениями. Еще одно наблюдение, которое сделали врачи: пилотное исследование Роспотребнадзора, проводившееся в 26 регионах России, показало, что у 18% перенесших бессимптомную коронавирусную инфекцию, подтвержденную ПЦР-тестом, не выработались антитела к вирусу.



Учебный год начнется с очных занятий – Минпросвещения не планирует вводить «дистанционку» с нового учебного года в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Кравцов, выступая по видеосвязи на областном августовском педагогическом форуме, который прошел в Пензе, это решение он подтвердил, выступая по видеосвязи на областном августовском педагогическом совете в Ростове-на-Дону. «У нас нет никаких планов по введению дистанционного обучения, отказа от традиционной системы обучения… Мы никогда не допустим, чтобы дистанционный формат заменил живой диалог учителя с учениками, заменил традиционную систему образования», - подчеркнул министр. Смягчатся требования к студентам – отсутствие у студента прививки от коронавирусной инфекции не станет причиной недопуска к занятиям, в учебные аудитории и лаборатории. Об этом сообщил глава Министерства науки и высшего образования Валерий Фальков в эфире телеканала РБК: «Занятия студент будет иметь возможность посещать, учебные аудитории, научные лаборатории, специальные полигоны, это особенно актуально для подготовки инженеров, независимо от того, вакцинированы они или нет». Вместе с тем, российские вузы предоставят возможность сделать прививку от коронавируса иностранным студентам, которые изъявят такое желание. Иная ситуация с вузовскими преподавателями, пояснил он в интервью телеканалу «Россия 24». Их вакцинация зависит от решения главного санитарного врача. В ряде российских регионов такие требования были введены.

