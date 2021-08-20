Общество

21 минуту назад

В Липецке зафиксирован второй случай заражения животного бешенством

151
#бешенство
В Липецке зафиксирован второй случай заражения животного бешенством

Бездомная кошка умерла в подъезде жилого дома.

Как сообщает администрация Липецка со ссылкой на ведущего врача городской ветеринарной станции Александра Чурсина, в городе зафиксирован второй случай заболевания безнадзорного животного бешенством.

17 августа в ветлечебницу обратились горожане, которые обнаружили в подъезде мертвую кошку. Жильцы дома подкармливали ее, иногда пускали домой. Врачи ветклиники забрали труп животного для установления причин его смерти.

-Тело кошки сразу исследовали в лаборатории. Сегодня нам сообщили, что животное умерло от бешенства, - рассказал Александр Чурсин.

Теперь контактные лица должны пройти полный курс антиробической вакцинации – её назначают при подозрении на заражение.

Ветврачи напоминают, что бешенство передаётся не только при укусе, но и через слюну заражённого животного и её попадании на кожу или слизистые оболочки. Контактировать с бездомными кошками и собаками может быть опасно, оставлять заявки на отлов можно по телефону 34-01-63. 
151
#бешенство

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

В Диком отключат холодную воду для устранения утечки
#отключения
1
В Диком отключат холодную воду для устранения утечки

сегодня, 16:06

Общество
Михаил Тарасенко продолжает встречи с педагогическими коллективами Липецкой области
Михаил Тарасенко продолжает встречи с педагогическими коллективами Липецкой области

сегодня, 16:02

Общество
Две компании получат почти 2,5 млрд рублей за ремонт липецких дорог
#дороги #ремонт #тендер
19
Две компании получат почти 2,5 млрд рублей за ремонт липецких дорог

сегодня, 14:24

Общество
В Липецке демонтировали опасные для детей качели
#аварийные качели
9
В Липецке демонтировали опасные для детей качели

сегодня, 13:39

Общество
В Липецке развернут огромный триколор
#День флага #триколор
21
В Липецке развернут огромный триколор

сегодня, 12:37

Общество
Липчане смогут проверить свои знания об экономике
#диктант #акция
2
Липчане смогут проверить свои знания об экономике

сегодня, 12:27

Общество