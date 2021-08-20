В Липецке зафиксирован второй случай заражения животного бешенством

Бездомная кошка умерла в подъезде жилого дома.

Как сообщает администрация Липецка со ссылкой на ведущего врача городской ветеринарной станции Александра Чурсина, в городе зафиксирован второй случай заболевания безнадзорного животного бешенством.



17 августа в ветлечебницу обратились горожане, которые обнаружили в подъезде мертвую кошку. Жильцы дома подкармливали ее, иногда пускали домой. Врачи ветклиники забрали труп животного для установления причин его смерти.



-Тело кошки сразу исследовали в лаборатории. Сегодня нам сообщили, что животное умерло от бешенства, - рассказал Александр Чурсин.



Теперь контактные лица должны пройти полный курс антиробической вакцинации – её назначают при подозрении на заражение.



Ветврачи напоминают, что бешенство передаётся не только при укусе, но и через слюну заражённого животного и её попадании на кожу или слизистые оболочки. Контактировать с бездомными кошками и собаками может быть опасно, оставлять заявки на отлов можно по телефону 34-01-63.

