Происшествия
сегодня, 10:50
На трассе «Дон» погиб 65-летний водитель «ВАЗа»
За сутки на дорогах области один человек погиб и пятеро пострадали.
Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 18 августа в Ельце улице Спутников 38-летний водитель автомобиля «Форд Фокус» сбил вне пешеходного перехода 13-летнюю девочку. Школьница госпитализирована.
В Липецке на улице Горняцкой под автомобиль «Дэу Матиз» попала 19-летняя девушка. Пострадавшая доставлена ГБ №3, после оказания помощи отпущена.
На улице Циолковского столкнулись «ГАЗ Соболь и «Тойота Королла». В ДТП пострадала 16-летняя пассажирка «Тойоты», девушка госпитализирована.
На улице Неделина столкнулись мотоцикл «Хонда» и автомобиль «Пежо». С места аварии госпитализирован 25-летний мотоциклист.
В Задонском районе на трассе Дон врезался в барьерное ограждение автомобиль «ВАЗ-21112». От полученных травм 65-летний водитель «ВАЗа» умер на месте аварии.
В Липецке на улице Первомайской 22-летний водитель автомобиля «ЗАЗ VIDA» сбил 35-летнего велосипедиста. Мужчине оказали помощь в ГБ №4.
18 августа на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 2479 нарушений ПДД.
За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли семерых водителей, за неиспользование ремней безопасности – 95.
С помощью автоматических комплексов видеофиксации зарегистрировано 2002 случая превышения скорости.
Также зафиксированы 18 случаев механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших.
Врач Ковидоз Ковидович Ковидкин
Лавочница