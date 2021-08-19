Происшествия

сегодня, 10:50

На трассе «Дон» погиб 65-летний водитель «ВАЗа»

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#авария #ДТП
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На трассе «Дон» погиб 65-летний водитель «ВАЗа»

За сутки на дорогах области один человек погиб и пятеро пострадали.








Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 18 августа в Ельце улице Спутников 38-летний водитель автомобиля «Форд Фокус» сбил вне пешеходного перехода 13-летнюю девочку. Школьница госпитализирована.

В Липецке на улице Горняцкой  под автомобиль «Дэу Матиз» попала 19-летняя девушка. Пострадавшая доставлена  ГБ №3, после оказания помощи отпущена.
На улице Циолковского столкнулись «ГАЗ Соболь  и «Тойота Королла».  В ДТП пострадала 16-летняя пассажирка «Тойоты», девушка госпитализирована.

На улице Неделина столкнулись мотоцикл «Хонда» и автомобиль «Пежо». С места аварии госпитализирован 25-летний мотоциклист.

В Задонском районе на трассе Дон врезался в барьерное ограждение автомобиль   «ВАЗ-21112». От полученных травм 65-летний водитель «ВАЗа» умер на месте аварии.

В Липецке на улице Первомайской 22-летний водитель автомобиля «ЗАЗ VIDA»  сбил 35-летнего велосипедиста. Мужчине оказали помощь  в ГБ №4. 

18 августа на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 2479 нарушений ПДД.

За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли семерых водителей, за неиспользование ремней безопасности – 95.

С помощью автоматических комплексов видеофиксации зарегистрировано  2002 случая превышения скорости.

Также зафиксированы 18 случаев механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших.
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#авария #ДТП
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Комментарии (2)

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Врач Ковидоз Ковидович Ковидкин

сегодня, 11:23
Ну надеюсь ковидлу приписали к нему, а то не порядок будет .
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Лавочница

сегодня, 10:58
Пора снимать все ограничения, заменой всех дорожных знаков на один единственный: "Отмена всех ограничений". Обнулить, так сказать.
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