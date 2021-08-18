На улице Неделина разбился мотоциклист

По словам очевидцев аварии, мотоциклист въехал в тормозящий перед ним автомобиль.















Вечером 18 августа в Липецке на улице Неделина напротив бани столкнулся мотоцикл «Хонда» и автомобиль «Пежо».По словам очевидцев ДТП, столкновение произошло, когда автомобиль начал притормаживать на спуске. Мотоциклиста госпитализировали с травмами различно степени тяжести.Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Липецкой области, ДТП произошло, когда автомобиль начал поворачивать налево. За рулем «Пежо» был 44-летний водитель, мотоциклом «Хонда» управлял 24-летний мужчина. Мотоциклист был госпитализирован. Предварительный диагноз - ссадины руки и ушиб живота, но окончательные выводы относительно тяжести полученных им травм сделают в больнице.