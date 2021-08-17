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В Липецке нарушали запрет на курение кальянов в период пандемии

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#кальян #коронавирус
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В Липецке нарушали запрет на курение кальянов в период пандемии

Предпринимателям грозит штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей.

Как сообщает управление потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области, вчера в Липецке проверили соблюдение правил поведения в период пандемии. Постановлением администрации Липецкой области №159 введён запрет на курение кальянов в ресторанах, барах, кафе и в иных общественных местах, но, как оказалось, его нарушают.

- Данный запрет не соблюдается в кальянных «CalianoLOFT», «Forest», - отметили в пресс-службе управления. - В отношении индивидуальных предпринимателей, которые осуществляют там предпринимательскую деятельность, возбуждены дела об административных правонарушениях по статье 20.6.1 КоАП РФ. Предпринимателям грозит штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей.

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#кальян #коронавирус
1

Комментарии (1)

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Ваш тренер

8 минут назад
Эту мерзость кальяны давно пора запретить!!!И кто её только завёз в страну??
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