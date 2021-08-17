сегодня, 16:28
«Я хочу, чтобы Нижний парк оставался в первую очередь парком. Чтобы обсуждение его благоустройства продолжилось»
Представители Общественной палаты Липецка и липецкой организации Союза архитекторов России написали замечания по проекту внесения изменений в проект планировки и межевания Нижнего парка.
— Я хочу, чтобы Нижний парк оставался в первую очередь парком. Чтобы обсуждение его благоустройства продолжилось. И было больше публичности в этом вопросе. Я не против того, чтобы эта территория благоустраивалась, но против того, чтобы это делалось с нарушением действующего законодательства. Кроме того, в парке до сих пор не решены вопросы с водопонижением, — заявил председатель общественной палаты Липецка Федор Жигаров.
В Общественной палате обратили внимание на то, что федеральное, областное законодательство и Правила землепользования и застройки Липецка запрещают строительство в парках и рекреационных зонах, не говоря уже о том, что территория, на которой собираются возводить споркомплекс, находится в охранной зоне источников минеральных вод. Кроме того, из-за стройки придется снести много деревьев.
Устройство тематического парка также вызвало вопросы у общественников. Оно предполагает возведение капитальных строений, автопарковки и сноса деревьев, что нельзя делать в охранной зоне. Высказались представители общественной палаты Липецка и по поводу расширения зоопарка — он до сих пор не имеет полноценной канализации и очистных сооружений, а это негативно сказывается на экологическом состоянии водоносных горизонтов, реки Воронеж и всей окружающей среды.
Примерно такие же возражения у липецкой организации Союза архитекторов России. А ее председатель Сергей Сошников предложил сразу несколько мест для нового спорткомплекса. Например, построить его на территории, где планировали возвести «Катящиеся камни». Как вариант, реконструировать бывший ресторан «Фрегат» или гостиницу «Турист». Для размещения тематического парка может подойти территория Зеленого острова.
GOROD48 обратился за комментариями к техническому директору ООО «Теплосфера» Алексею Гуськову. Именно его фирма планирует строить в Нижнем парке (рядом с так называемой «взлеткой», недалеко от пока недействующей остановки «Центральный пляж».) спорткомплекс.
— Это территория с разрешенным использованием, тут можно строить объекты. Сейчас она заброшена и за ней никто не ухаживает. Мы построим один из крупнейших спортивных объектов в ЦФО без бюджетного финансирования. Планируем вложить около полумиллиарда рублей. В комплексе предполагается открытый 50-метровый бассейн, с возможностью проводить чемпионаты европейского уровня, и закрытый 25-метровый бассейн. Зимой на месте открытых кортов будет действовать каток. Кроме того, появятся теннисный корт, открытая баскетбольная площадка, залы единоборств. Это то, чего не хватает сейчас в Липецке, — утверждает Алексей Гуськов.
Он также добавил, что по согласованию с мэрией, планируется выделять время для занятий в комплексе воспитанникам детских спортшкол.
— Городской департамент градостроительства и архитектуры актуализирует полученные от участников общественных обсуждений предложения. 24 августа будут подведены итоги, все предложения включат в протокол и заключение о результатах общественных обсуждений. Документы разместят на официальном сайте администрации Липецка в разделе «Общественные обсуждения». Для последующего принятия решения по проекту их направят в региональное управление строительства и архитектуры, — сообщили нам в пресс-службе мэрии.
Пипецкий ГавМяв
СМЕШНО
Отец
РВС
гость
Валерий
Мало им спорткомплексов?
Новый
Гость-
Коренной житель