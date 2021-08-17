Общество

сегодня, 16:28

«Я хочу, чтобы Нижний парк оставался в первую очередь парком. Чтобы обсуждение его благоустройства продолжилось»

16 1015
#Нижний парк #спорткомплекс
3
«Я хочу, чтобы Нижний парк оставался в первую очередь парком. Чтобы обсуждение его благоустройства продолжилось»

Представители Общественной палаты Липецка и липецкой организации Союза архитекторов России написали замечания по проекту внесения изменений в проект планировки и межевания Нижнего парка.

В районе Нижнего парка собираются построить частный спорткомплекс, тематический парк и парковку, а также расширить зоопарк. Планы грандиозные. Не на один год. Их реализация началась с обсуждения изменений проекта планировки и межевания территории. В городской департамент градостроительства до 17 августа любой желающий мог прислать предложения по поводу этих изменений. Свои замечания внесли представители городской общественной палаты и липецкой организации Союза архитекторов России. Общественники высказали недоумение по поводу того, что об этом обсуждении мало кто знал, хотя формальности соблюдены.

 — Я хочу, чтобы Нижний парк оставался в первую очередь парком. Чтобы обсуждение его благоустройства продолжилось. И было больше публичности в этом вопросе. Я не против того, чтобы эта территория благоустраивалась, но против того, чтобы это делалось с нарушением действующего законодательства. Кроме того, в парке до сих пор не решены вопросы с водопонижением, — заявил председатель общественной палаты Липецка Федор Жигаров.

В Общественной палате обратили внимание на то, что федеральное, областное законодательство и Правила землепользования и застройки Липецка запрещают строительство в парках и рекреационных зонах, не говоря уже о том, что территория, на которой собираются возводить споркомплекс, находится в охранной зоне источников минеральных вод. Кроме того, из-за стройки придется снести много деревьев.

Устройство тематического парка также вызвало вопросы у общественников. Оно предполагает возведение капитальных строений, автопарковки и сноса деревьев, что нельзя делать в охранной зоне. Высказались представители общественной палаты Липецка и по поводу расширения зоопарка — он до сих пор не имеет полноценной канализации и очистных сооружений, а это негативно сказывается на экологическом состоянии водоносных горизонтов, реки Воронеж и всей окружающей среды.

Примерно такие же возражения у липецкой организации Союза архитекторов России. А ее председатель Сергей Сошников предложил сразу несколько мест для нового спорткомплекса. Например, построить его на территории, где планировали возвести «Катящиеся камни». Как вариант, реконструировать бывший ресторан «Фрегат» или гостиницу «Турист». Для размещения тематического парка может подойти территория Зеленого острова.

GOROD48 обратился за комментариями к техническому директору ООО «Теплосфера» Алексею Гуськову. Именно его фирма планирует строить в Нижнем парке (рядом с так называемой «взлеткой», недалеко от пока недействующей остановки «Центральный пляж».) спорткомплекс.

 — Это территория с разрешенным использованием, тут можно строить объекты. Сейчас она заброшена и за ней никто не ухаживает. Мы построим один из крупнейших спортивных объектов в ЦФО без бюджетного финансирования. Планируем вложить около полумиллиарда рублей. В комплексе предполагается открытый 50-метровый бассейн, с возможностью проводить чемпионаты европейского уровня, и закрытый 25-метровый бассейн. Зимой на месте открытых кортов будет действовать каток. Кроме того, появятся теннисный корт, открытая баскетбольная площадка, залы единоборств. Это то, чего не хватает сейчас в Липецке, — утверждает Алексей Гуськов.

Он также добавил, что по согласованию с мэрией, планируется выделять время для занятий в комплексе воспитанникам детских спортшкол.

 — Городской департамент градостроительства и архитектуры актуализирует полученные от участников общественных обсуждений предложения. 24 августа будут подведены итоги, все предложения включат в протокол и заключение о результатах общественных обсуждений. Документы разместят на официальном сайте администрации Липецка в разделе «Общественные обсуждения». Для последующего принятия решения по проекту их направят в региональное управление строительства и архитектуры, — сообщили нам в пресс-службе мэрии.
16 1015
#Нижний парк #спорткомплекс
3

Комментарии (16)

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Пипецкий ГавМяв

4 минуты назад
Превращение Липецка в помойку набирает обороты.
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СМЕШНО

8 минут назад
Тематический парк, тематический парк - остров Цветов уже сделали - выженная земля .
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Отец

27 минут назад
руки прочь от парка! сколько там машин будет возле этого комплекса. ничего святого не осталось. барыги! Алексей ты же липецкий зачем город убиваешь?
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РВС

33 минуты назад
Коренной житель, Вы совершенно правы!!!
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гость

35 минут назад
за все,что не возьмутся -получается хуже,чем было раньше.Руки прочь от зеленых насаждений города!!!
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Валерий

43 минуты назад
Прежде чем писать глупость, необходимо знать суть дела, Жигаров был избран руководителем общественной палаты только в июле 2021 года, до этого была госпожа Копенкина , вот у нее и спроситеЖитель,
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Мало им спорткомплексов?

43 минуты назад
Да,у нас стока спортсменов нет. Уже существующие залы не заполнены,а они в таком месте хотят строить.
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Новый

45 минут назад
А ещё мы проведём межпланетный турнир по шахматам...
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Гость-

45 минут назад
Зарплаты в городе нищие , пенсии геноцидные, а они все парашу какую-то строят на бабло из казны
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Коренной житель

46 минут назад
Нет никаких сомнений, что все грандиозные проекты нашей новой власти, которые должны выйти на международный уровень захлебываются в тот момент, когда все сносят до основания, а вот затем не наступает. Яркий пример Зеленый остров, который был зеленым до прихода новой команды мэра. Унылое …, вот что это такое сейчас. И лезут в парки, в зеленую зону, все сносят, как та саранча. И никого не волнует, что жители города против, они нагло заявляют, что липчане одобрили этот проект. Если проехать по городу, что мы видим, развороченная улица Зегеля, ул. 50 лет НЛМК, площадь перед дворцом спорта «Заездный», куда планируют вбухать 330 миллионов. А теперь давайте уничтожим Нижний парк, не пора ли остановить этих новаторов? Сначала доведите до ума то, что начали. Но, наверное, не доведут, бросят, я в этом практически не сомневаюсь.
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