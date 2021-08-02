Общество

18 минут назад

Более 20 000 квадратных метров Нижнего парка хотят отдать под частный спортивный центр

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#строительство #общественные обсуждения
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Более 20 000 квадратных метров Нижнего парка хотят отдать под частный спортивный центр

И более 73 тысяч — под развитие зоопарка.

Департамент градостроительства и архитектуры Липецка вынес на общественные обсуждения проект межевания и планировки территории Нижнего парка. Под строительные планы попал участок в 91 га. 20 834,5 квадратных метров парка планируют отдать под размещение частного спортивного центра. Ранее разработка его проекта была одобрена главой городской администрации. По данным GOROD48, новый спортивный центр  возле реки Воронеж намерен строить инвестор, который принимал участие в реконструкции парка «Быханов сад».

Под новый спортивный центр хотят отдать муниципальную землю. Участок расположен рядом с остановкой транспорта у Центрального пляжа. Он граничит с отремонтированной «взлеткой» со стороны стадиона «Динамо». Как ранее сообщала мэрия Липецка, инвестор планирует возвести многофункциональный спортивный комплекс. В нем разместятся спа-зона, детская комната, два бассейна, ресторан, а также залы для занятий спортом, игры в сквош, бадминтон и теннис.

В рамках межевания новые земельные участки определили для создания тематического парка, под него отвели 20,3 тысяч квадратных метров, и расширении угодий зоопарка на почти 73 тысячи квадратных метров.

Предложения и замечания по проекту можно подавать в срок до 17 августа на электронный адрес proekt@lipetskcity.ru.
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#строительство #общественные обсуждения
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Комментарии (1)

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Вот это да!

1 минуту назад
ЧАСТНЫЙ спортивный комплекс с спа салоном,рестораном ...А на НАРОДНОЙ земле нельзя построить НАРОДНЫЙ спортивный комплекс?!!!
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