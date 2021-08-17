Происшествия

39 минут назад

В Липецкой области «накрыли» крупнейший «логистический центр» по распространению наркотиков

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#наркотики
В Липецкой области «накрыли» крупнейший «логистический центр» по распространению наркотиков

В Ельце нелегальный мигрант снял несколько квартир, в которых фасовал наркотики для распространения по всему Центральному федеральному округу

Наркоконтролем МВД совместно с ФСБ России пресечена деятельность этнической организованной преступной группы, организовавшей на территории Центрального Федерального округа сеть нелегальных каналов распространения героина в крупном и особо крупном размерах. Основной костяк наркогруппировки составляли граждане одной из республик Средней Азии, при этом некоторые из них находились на территории России незаконно. В Ельце мигранты арендовали квартиры, на которых расфасовывали высококонцентрированный героин на оптовые партии, предназначенный для оптовых наркокурьеров и закладчиков из других регионов России.

Как сообщает «МВД-Медиа», еще в феврале этого года в поле зрения наркополицейских попал один из участников преступной группировки, который прибыл на территорию нашей страны несколько лет назад как трудовой мигрант. Срок его пребывания в Российской Федерации истёк, однако покидать страну или продлевать своё нахождение здесь законным способом мужчина не пожелал. Вместо этого он продлил себе пребывание в России самостоятельно, путём проставления поддельных штампов в паспорте о въезде и выезде с территории РФ. Этот факт был выявлен сотрудниками УМВД России по Калужской области, возбуждено уголовное дело, после чего правонарушитель подался в бега и был объявлен в федеральный розыск. 

Сменив несколько регионов нелегал обосновался в Ельце, где стал осуществлять расфасовку и сбыт героина, а также его реализацию на территории трёх субъектов Центрального федерального округа - Липецкой, Воронежской и Тамбовской областей.

В ходе проведения оперативно–розыскных мероприятий нелегальный мигрант был задержан наркополицейскими. При личном досмотре у него обнаружено и изъято 62 свертка с наркотиками, расфасованными и готовыми к сбыту. В результате проведения обыска на съёмной квартире изъяты запрещённые вещества как в расфасованном, так и в нерасфасованном виде, весы, упаковочный материал. Общий вес изъятых наркотиков составил более двух килограммов.

Ещё одни участники преступной группы задержаны на 3-м километре автодороги «Волово-Юрское» Липецкой области. Сотрудниками регионального ГИБДД остановлен автомобиль под управлением 45-летнего иностранного гражданина ранее судимого за оборот наркотиков на своей родине. Вместе с ним следовала его 41-летняя землячка. В ходе личного досмотра и обыска по месту жительства этих граждан было обнаружено и изъято почти 700 грамм героина, в том числе 200 свертков с наркотическим средством героин, приготовленных к сбыту.

Позднее на территории Липецкого района Липецкой области остановлен автомобиль, в котором в качестве пассажира находился ещё один член преступной группы, зарегистрированный в Самарской области. В ходе личного досмотра у него обнаружен героин общей массой 542,75 грамм. Наркотики были спрятаны в предметах одежды в двух одинаковых брикетах. 

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- Также проводились задержания других участников группировки на территории Орловской, Тамбовской, Воронежской, Ивановской и Тверской областей.  В результате совместной оперативной разработки поэтапно были задержаны 15 участников организованной преступной группы, у которых изъято более 8 кг героина. В целях максимальной конспирации координация преступной деятельности этнической группы осуществлялась при помощи мобильных интернет–мессенджеров с шифрованием переписки. Органами предварительного следствия региональных МВД и ФСБ в отношении задержанных возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 210 Уголовного кодекса Российской Федерации, п. «г» ч.4 ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Фигуранты задержаны и заключены под стражу. Проведение комплекса оперативно–следственных мероприятий продолжается, - сообщили в пресс-центре МВД России.

Фото пресс-службы УМВД России по Липецкой области

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#наркотики

Комментарии (2)

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Ну а что вы хотели?

1 минуту назад
если их отдельными самолётами, специальными рейсами, которыми обычные россияне не смогут воспользоваться, на официальном уровне завозят в Россию.
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ТИМУР

4 минуты назад
Если это так , жестко задержать и наказать этих м...ей
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