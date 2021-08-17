39 минут назад
В Липецкой области «накрыли» крупнейший «логистический центр» по распространению наркотиков
В Ельце нелегальный мигрант снял несколько квартир, в которых фасовал наркотики для распространения по всему Центральному федеральному округу
Как сообщает «МВД-Медиа», еще в феврале этого года в поле зрения наркополицейских попал один из участников преступной группировки, который прибыл на территорию нашей страны несколько лет назад как трудовой мигрант. Срок его пребывания в Российской Федерации истёк, однако покидать страну или продлевать своё нахождение здесь законным способом мужчина не пожелал. Вместо этого он продлил себе пребывание в России самостоятельно, путём проставления поддельных штампов в паспорте о въезде и выезде с территории РФ. Этот факт был выявлен сотрудниками УМВД России по Калужской области, возбуждено уголовное дело, после чего правонарушитель подался в бега и был объявлен в федеральный розыск.
Сменив несколько регионов нелегал обосновался в Ельце, где стал осуществлять расфасовку и сбыт героина, а также его реализацию на территории трёх субъектов Центрального федерального округа - Липецкой, Воронежской и Тамбовской областей.
В ходе проведения оперативно–розыскных мероприятий нелегальный мигрант был задержан наркополицейскими. При личном досмотре у него обнаружено и изъято 62 свертка с наркотиками, расфасованными и готовыми к сбыту. В результате проведения обыска на съёмной квартире изъяты запрещённые вещества как в расфасованном, так и в нерасфасованном виде, весы, упаковочный материал. Общий вес изъятых наркотиков составил более двух килограммов.
Ещё одни участники преступной группы задержаны на 3-м километре автодороги «Волово-Юрское» Липецкой области. Сотрудниками регионального ГИБДД остановлен автомобиль под управлением 45-летнего иностранного гражданина ранее судимого за оборот наркотиков на своей родине. Вместе с ним следовала его 41-летняя землячка. В ходе личного досмотра и обыска по месту жительства этих граждан было обнаружено и изъято почти 700 грамм героина, в том числе 200 свертков с наркотическим средством героин, приготовленных к сбыту.
Позднее на территории Липецкого района Липецкой области остановлен автомобиль, в котором в качестве пассажира находился ещё один член преступной группы, зарегистрированный в Самарской области. В ходе личного досмотра у него обнаружен героин общей массой 542,75 грамм. Наркотики были спрятаны в предметах одежды в двух одинаковых брикетах.
- Также проводились задержания других участников группировки на территории Орловской, Тамбовской, Воронежской, Ивановской и Тверской областей. В результате совместной оперативной разработки поэтапно были задержаны 15 участников организованной преступной группы, у которых изъято более 8 кг героина. В целях максимальной конспирации координация преступной деятельности этнической группы осуществлялась при помощи мобильных интернет–мессенджеров с шифрованием переписки. Органами предварительного следствия региональных МВД и ФСБ в отношении задержанных возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 210 Уголовного кодекса Российской Федерации, п. «г» ч.4 ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Фигуранты задержаны и заключены под стражу. Проведение комплекса оперативно–следственных мероприятий продолжается, - сообщили в пресс-центре МВД России.
Фото пресс-службы УМВД России по Липецкой области
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