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В аварии на территории Тамбовской области пострадали липчане – водитель «Audi» и его пассажирка
В ДТП погиб житель Орловской области
Как сообщал GOROD48, 16 августа, около полуночи в Петровском районе Тамбовской области на 343-м километре трассе Р-119 столкнулись автомобиль «Audi» и микроавтобус «Mercedes», перевозивший рабочих из Орловской области. В ДТП пострадали 9 человек, один из них погиб.
- Автомобилем «Ауди» управлял 38-летний житель Липецка. Он и его 35-летняя пассажирка получили травмы. Им оказывается медицинская помощь. Среди пострадавших в микроавтобусе есть погибший – 35-летний житель Орловской области. Раненые доставлены в Мичуринскую районную больницу. По факту ДТП возбуждено уголовное дело по части 4 статье 264 УК РФ, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.
По предварительным данным, столкновение произошло после того, как житель Липецка выехал со второстепенной дороги на главную, по которой ехал микроавтобус. От удара автомобили вылетели в кювет и перевернулись.
Фото пресс-службы УМВД России по Тамбовской области.
- Автомобилем «Ауди» управлял 38-летний житель Липецка. Он и его 35-летняя пассажирка получили травмы. Им оказывается медицинская помощь. Среди пострадавших в микроавтобусе есть погибший – 35-летний житель Орловской области. Раненые доставлены в Мичуринскую районную больницу. По факту ДТП возбуждено уголовное дело по части 4 статье 264 УК РФ, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.
По предварительным данным, столкновение произошло после того, как житель Липецка выехал со второстепенной дороги на главную, по которой ехал микроавтобус. От удара автомобили вылетели в кювет и перевернулись.
Фото пресс-службы УМВД России по Тамбовской области.
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