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В аварии на территории Тамбовской области пострадали липчане – водитель «Audi» и его пассажирка

4 1928
#ДТП
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В аварии на территории Тамбовской области пострадали липчане – водитель «Audi» и его пассажирка

В ДТП погиб житель Орловской области

Как сообщал GOROD48, 16 августа, около полуночи в Петровском районе Тамбовской области на 343-м километре трассе Р-119 столкнулись автомобиль «Audi» и микроавтобус «Mercedes», перевозивший рабочих из Орловской области. В ДТП пострадали 9 человек, один из них погиб. 

- Автомобилем «Ауди» управлял 38-летний житель Липецка. Он и его 35-летняя пассажирка получили травмы. Им оказывается медицинская помощь. Среди пострадавших в микроавтобусе есть погибший – 35-летний житель Орловской области. Раненые доставлены в Мичуринскую районную больницу. По факту ДТП возбуждено уголовное дело по части 4 статье 264 УК РФ, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

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По предварительным данным, столкновение произошло после того, как житель Липецка выехал со второстепенной дороги на главную, по которой ехал микроавтобус. От удара автомобили вылетели в кювет и перевернулись.

Фото пресс-службы УМВД России по Тамбовской области.






4 1928
#ДТП
2

Комментарии (4)

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гость

42 минуты назад
Либо автобус без фар, либо ауди бухой. Думаю второе.
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БаПка

48 минут назад
Так он же на Ауди! Зачем ему смотреть по сторонам? Жаль что из за таких "аудистов" гибнут невиновные люди.
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Толик Круглый

55 минут назад
опять житель Липецка.. Я смотрю Липецк везде уже прославился... Молодцы
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Мнение

сегодня, 09:11
Ужас просто
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