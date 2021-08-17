В серьезном ДТП под Тамбовом есть пострадавшие из Липецкой области

В аварии погиб 1 человек и 8 получили серьезные травмы

16 августа, около 12 часов ночи в Петровском районе Тамбовской области, на 343-м километре трассе Р-119 произошло столкновение автомобиля «Audi» и микроавтобуса «Mercedes».



В результате ДТП пострадало 9 человек, из них 1 погибший. По данным СМИ автобус перевозил рабочих из Орловской и Липецкой области. Среди пострадавших в микроавтобусе есть липчане.



Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области, в данный момент уточняется место жительства погибшего и пострадавших.



- Раненые в аварии оставлены в Мичуринскую районную больницу. По факту ДТП возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.



Фото: ГУ МЧС России по Тамбовской области

