Происшествия

24 минуты назад

В серьезном ДТП под Тамбовом есть пострадавшие из Липецкой области

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#ДТП
В серьезном ДТП под Тамбовом есть пострадавшие из Липецкой области

В аварии погиб 1 человек и 8 получили серьезные травмы

16 августа, около 12 часов ночи в Петровском районе Тамбовской области, на 343-м километре трассе Р-119 произошло столкновение автомобиля «Audi» и микроавтобуса «Mercedes».

В результате ДТП пострадало 9 человек, из них 1 погибший. По данным СМИ автобус перевозил рабочих из Орловской и Липецкой области. Среди пострадавших в микроавтобусе есть липчане.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области, в данный момент уточняется место жительства погибшего и пострадавших.

- Раненые в аварии оставлены в Мичуринскую районную больницу. По факту ДТП возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

Фото: ГУ МЧС России по Тамбовской области
572
#ДТП

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