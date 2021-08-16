На Камчатке нашли тела всех погибших при крушении вертолета

Специалисты ищут способ проникнуть внутрь салона затонувшего вертолета, где были найдены тела троих погибших. Пять жертв крушения уже подняли на поверхность.

Тела погибших при крушении вертолета Ми-8 обнаружены спасателями, - сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов.Восемь человек были обнаружены в Курильском озере. Трое из них находятся внутри затонувшего вертолета на глубине 120 метров. МЧС пытается поднять обломки Ми-8 со дна озера.Найдены тела еще трех погибших в результате крушения вертолета на Камчатке. Таким образом, судьба всех находившихся на борту упавшего в Курильское озеро Ми-8 прояснилась, больше никто не числится пропавшим без вести, сообщили в правительстве края.На поверхность подняты тела пяти человек, еще три тела специалисты обнаружили в салоне вертолета, находящегося на 111-метровой глубине. Глубоководные аппараты нашли и черный ящик вертолета."Специалисты попытаются открыть заднюю створку для того, чтобы туда смог зайти дрон для извлечения тел. Для поднятия бортового самописца также будет привезено специальное оборудование", – сообщил зампред правительства региона Роман Василевский."Работы в зоне крушения вертолета Ми-8 на Курильском озере продолжаются. 16 августа в ходе поисковых работ с помощью глубоководных аппаратов министерства обороны и водолазов Главного управления МЧС России по Камчатскому краю со дна Курильского озера было извлечено пять тел", - сообщает пресс-служба краевого управления МЧС России по Камчатскому краю.Из-за сильного волнения на акватории работы были приостановлены. С наступлением светлого времени суток и благоприятных погодных условий работы будут продолжены.

Ситуация находится на контроле Главного управления МЧС России по Камчатскому краю и Правительства Камчатского края.

Ранее губернатор Камчатского края Владимир Солодов поручил создать горячую линию для информирования туристов, которые планировали лететь на Курильское озеро до крушения на нем вертолета, - передает ТАСС.



Принадлежащий компании "Витязь-Аэро" Ми-8 рухнул в озеро утром 12 августа. На борту находилось 13 туристов и три члена экипажа, выбраться удалось шести пассажирам, второму пилоту и бортмеханику. Остальные числились пропавшими без вести.