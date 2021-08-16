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52 минуты назад
ФСБ заявила о планах Японии применить биооружие в 1944 году
Япония планировала применить бактериологическую бомбу в 1944 году.
Япония планировала применить бактериологическую бомбу в 1944 году, - передает РИА Новости со ссылкой на документы, впервые рассекреченные Федеральной службой безопасности РФ.
Федеральная служба безопасности (ФСБ) России также рассекретила документы о том, как в Японии ставили опыты над гражданами СССР и Китая в годы Второй мировой войны.
Последний главнокомандующий Квантунской армией Отодзо Ямада признал, что жителей СССР, КНР и других заподозренных в антияпонской деятельности отправляли в тюрьму спецотряда 731. Там на заключенных испытывали бактериологическое оружие и подвергали их другим бесчеловечным опытам, - отмечается в протоколе допроса японского генерала, проведенного в рамках Хабаровского процесса.
16 августа 1945 года японский генерал приказал своим войскам сдаться, чтобы подчиниться решению императора Японии о капитуляции и не нести дальнейшие потери в боях с наступавшей Красной Армией, - следует из документов, впервые рассекреченных ФСБ России.
Среди архивных материалов, включая трофейные – выдержки из личного дневника Ямады за 1945 год.
15 августа император Японии Хирохито в обращении к японской нации объявил о капитуляции, и на следующий день Ямада приказал своим войскам сложить оружие.
В годы войны Япония оставалась союзником гитлеровской Германии и не отказалась от плана войны против СССР. Всеми своими действиями она целенаправленно нарушала достигнутые с СССР договоренности о нейтралитете, разрабатывая план военных действий и совершая регулярные диверсии в отношении СССР.
Готовясь к войне против Союза и других государств, японские правящие круги и национальные спецслужбы возлагали большие надежды на применение в боевых условиях бактериологического оружия, проводя при этом его разработку, испытания и совершенствование. Оно рассматривалось японскими милитаристами как средство, способное сыграть чуть ли не решающую роль в борьбе с войсками противника.
Разработка бактериологического оружия и его испытания, в том числе над живыми людьми, велись спецотрядами 731 и 100 Квантунской армии.
В отрядах 731 и 100 велись опыты по заражению людей чумой, сибирской язвой, холерой, тифом, доведения их до газовой гангрены. Большинство зараженных умирало в страшных муках. Те, кто выздоравливал, подвергались повторным опытам и, в конце концов, тоже умерщвлялись. У живых людей вырезали внутренние органы, чтобы посмотреть, как инфекция распространяется по организму. Японские военные проводили и другие бесчеловечные эксперименты над людьми, неизбежно приводившие к смерти.
По воспоминаниям сотрудников отряда 731, всего за время его существования в стенах лабораторий погибло около 3 тысяч человек, над которыми проводились жестокие опыты. По другим оценкам, число погибших достигает 10 тысяч.
8 августа 1945 года СССР, имея неоспоримые доказательства подготовки Японией бактериологического оружия и принимая во внимание союзнический тандем Японии и Германии, объявил войну Японии. На следующий день началась Дальневосточная кампания советских войск, включавшая три операции: Маньчжурскую стратегическую наступательную, Южно-Сахалинскую наступательную и Курильскую десантную.
Вступление Советского Союза в войну и разгром Квантунской группировки определили безоговорочную капитуляцию Японии. 2 сентября 1945 года правительство Японии подписало Акт о капитуляции, что ознаменовало собой окончание Второй мировой войны.
Последней точкой в завершении Второй мировой войны стал Хабаровский процесс. 25-30 декабря 1949 года в Хабаровске военный трибунал Приморского военного округа рассмотрел дело по обвинению японских военных в подготовке и применении бактериологического оружия.
Главным фигурантом процесса был Ямада. Трибунал установил, что он руководил преступной деятельностью подчиненных ему отрядов 731 и 100 по подготовке бактериологической войны, поощряя производимые в этих отрядах зверские убийства тысяч людей во время производства всевозможных экспериментов по применению бактериологического оружия. Ямада принимал меры к тому, чтобы отряды 731 и 100 были полностью подготовлены к бактериологической войне и чтобы их производственная мощь обеспечивала потребности Квантунской армии в бактериологическом оружии. По приговору трибунала Ямада получил 25 лет лагерей – высшую меру наказания в СССР в то время.
Начальник отряда 731, микробиолог, генерал-лейтенант Сиро Исии избежал наказания. В 1945 году его укрыли американцы, впоследствии он работал как в Японии, так и в США. Умер в 1959 году в Японии.
Федеральная служба безопасности (ФСБ) России также рассекретила документы о том, как в Японии ставили опыты над гражданами СССР и Китая в годы Второй мировой войны.
Последний главнокомандующий Квантунской армией Отодзо Ямада признал, что жителей СССР, КНР и других заподозренных в антияпонской деятельности отправляли в тюрьму спецотряда 731. Там на заключенных испытывали бактериологическое оружие и подвергали их другим бесчеловечным опытам, - отмечается в протоколе допроса японского генерала, проведенного в рамках Хабаровского процесса.
16 августа 1945 года японский генерал приказал своим войскам сдаться, чтобы подчиниться решению императора Японии о капитуляции и не нести дальнейшие потери в боях с наступавшей Красной Армией, - следует из документов, впервые рассекреченных ФСБ России.
Среди архивных материалов, включая трофейные – выдержки из личного дневника Ямады за 1945 год.
15 августа император Японии Хирохито в обращении к японской нации объявил о капитуляции, и на следующий день Ямада приказал своим войскам сложить оружие.
В годы войны Япония оставалась союзником гитлеровской Германии и не отказалась от плана войны против СССР. Всеми своими действиями она целенаправленно нарушала достигнутые с СССР договоренности о нейтралитете, разрабатывая план военных действий и совершая регулярные диверсии в отношении СССР.
Готовясь к войне против Союза и других государств, японские правящие круги и национальные спецслужбы возлагали большие надежды на применение в боевых условиях бактериологического оружия, проводя при этом его разработку, испытания и совершенствование. Оно рассматривалось японскими милитаристами как средство, способное сыграть чуть ли не решающую роль в борьбе с войсками противника.
Разработка бактериологического оружия и его испытания, в том числе над живыми людьми, велись спецотрядами 731 и 100 Квантунской армии.
В отрядах 731 и 100 велись опыты по заражению людей чумой, сибирской язвой, холерой, тифом, доведения их до газовой гангрены. Большинство зараженных умирало в страшных муках. Те, кто выздоравливал, подвергались повторным опытам и, в конце концов, тоже умерщвлялись. У живых людей вырезали внутренние органы, чтобы посмотреть, как инфекция распространяется по организму. Японские военные проводили и другие бесчеловечные эксперименты над людьми, неизбежно приводившие к смерти.
По воспоминаниям сотрудников отряда 731, всего за время его существования в стенах лабораторий погибло около 3 тысяч человек, над которыми проводились жестокие опыты. По другим оценкам, число погибших достигает 10 тысяч.
8 августа 1945 года СССР, имея неоспоримые доказательства подготовки Японией бактериологического оружия и принимая во внимание союзнический тандем Японии и Германии, объявил войну Японии. На следующий день началась Дальневосточная кампания советских войск, включавшая три операции: Маньчжурскую стратегическую наступательную, Южно-Сахалинскую наступательную и Курильскую десантную.
Вступление Советского Союза в войну и разгром Квантунской группировки определили безоговорочную капитуляцию Японии. 2 сентября 1945 года правительство Японии подписало Акт о капитуляции, что ознаменовало собой окончание Второй мировой войны.
Последней точкой в завершении Второй мировой войны стал Хабаровский процесс. 25-30 декабря 1949 года в Хабаровске военный трибунал Приморского военного округа рассмотрел дело по обвинению японских военных в подготовке и применении бактериологического оружия.
Главным фигурантом процесса был Ямада. Трибунал установил, что он руководил преступной деятельностью подчиненных ему отрядов 731 и 100 по подготовке бактериологической войны, поощряя производимые в этих отрядах зверские убийства тысяч людей во время производства всевозможных экспериментов по применению бактериологического оружия. Ямада принимал меры к тому, чтобы отряды 731 и 100 были полностью подготовлены к бактериологической войне и чтобы их производственная мощь обеспечивала потребности Квантунской армии в бактериологическом оружии. По приговору трибунала Ямада получил 25 лет лагерей – высшую меру наказания в СССР в то время.
Начальник отряда 731, микробиолог, генерал-лейтенант Сиро Исии избежал наказания. В 1945 году его укрыли американцы, впоследствии он работал как в Японии, так и в США. Умер в 1959 году в Японии.