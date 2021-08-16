Происшествия

56 минут назад

На трассе Орел - Тамбов погиб 25-летний водитель «Киа»

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#авария #ДТП
На трассе Орел - Тамбов погиб 25-летний водитель «Киа»

За трое суток на дорогах области один человек погиб, 14 - пострадали. 

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 13 августа в Липецке на автодороге Липецк-Борисовка столкнулись автомобили «Фольксваген Тигуан» и «Хендай Акцент». В аварии пострадала 72-летняя пассажирка «Хендая», женщина госпитализирована.

В Добринке съехал с дороги квадроцикл под управлением  31-летнего мужчины. Пострадавший водитель доставлялся в ГУЗ «Добринская ЦРБ», ему рекомендовано амбулаторное лечение. 

14 августа в селе Большой Хомутец Добровского района врезался в фонарный столб «ВАЗ-21703» под управлением  33-летнего водителя. В ДТП пострадали водитель автомобиля и его 29-летняя пассажирка.

В Задонском районе на трассе Орел-Тамбов столкнулись легковой автомобиль «Додж-Караван» и грузовик «Вольво». С места аварии  доставлены в больницу  37-летняя пассажирка и 5-летний пассажир «Доджа. Женщина госпитализирована, ребенок после оказания помощи отпущен.

В Елецком районе трассе Орел - Тамбов опрокинулся в кювет автомобиль «Киа». 25-летний  водитель получил смертельные травмы. 

15 августа в Усмани столкнулись «Мазда-6» и «Опель». В ДТП пострадали 34-летняя женщина - водитель «Опеля», а также двое пассажиров «Мазды»: 45-летняя женщина и 18-летняя девушка.

В Лебедянском районе на дороге Липецк-Данков опрокинулся «ВАЗ-21074». Травмы получили 50-летний пассажир и 42-летняя пассажирка автомобиля. 

За трое суток на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили   5274 нарушения ПДД.

За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 41 водителя,  за неиспользование ремней безопасности –193.

С помощью автоматических комплексов видеофиксации зарегистрировано  4060 случаев превышения скорости.

Также зафиксировано 77 случаев механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших.

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#авария #ДТП

Комментарии (2)

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18 минут назад
Про Лебедянское шоссе. Почему нет ничего о том кто вышел на встречку СЕМЕРКЕ? и так же валялся в кювету только с другой стороны?
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1

22 минуты назад
Всё на ровном месте. Кто в столб, кто по дрова.
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