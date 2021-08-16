56 минут назад
На трассе Орел - Тамбов погиб 25-летний водитель «Киа»
За трое суток на дорогах области один человек погиб, 14 - пострадали.
В Добринке съехал с дороги квадроцикл под управлением 31-летнего мужчины. Пострадавший водитель доставлялся в ГУЗ «Добринская ЦРБ», ему рекомендовано амбулаторное лечение.
14 августа в селе Большой Хомутец Добровского района врезался в фонарный столб «ВАЗ-21703» под управлением 33-летнего водителя. В ДТП пострадали водитель автомобиля и его 29-летняя пассажирка.
В Задонском районе на трассе Орел-Тамбов столкнулись легковой автомобиль «Додж-Караван» и грузовик «Вольво». С места аварии доставлены в больницу 37-летняя пассажирка и 5-летний пассажир «Доджа. Женщина госпитализирована, ребенок после оказания помощи отпущен.
В Елецком районе трассе Орел - Тамбов опрокинулся в кювет автомобиль «Киа». 25-летний водитель получил смертельные травмы.
15 августа в Усмани столкнулись «Мазда-6» и «Опель». В ДТП пострадали 34-летняя женщина - водитель «Опеля», а также двое пассажиров «Мазды»: 45-летняя женщина и 18-летняя девушка.
В Лебедянском районе на дороге Липецк-Данков опрокинулся «ВАЗ-21074». Травмы получили 50-летний пассажир и 42-летняя пассажирка автомобиля.
За трое суток на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 5274 нарушения ПДД.
За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 41 водителя, за неиспользование ремней безопасности –193.
С помощью автоматических комплексов видеофиксации зарегистрировано 4060 случаев превышения скорости.
Также зафиксировано 77 случаев механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших.
?
1