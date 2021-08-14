Общество

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Шумиха после избиения посетителя клуба «Трибуна» привела к проверкам

9 941
#кафе #ограничения
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Шумиха после избиения посетителя клуба «Трибуна» привела к проверкам

В Липецке проверяли выполнение заведениями общепита запрета на работу после полуночи. 

Шумиха после избиения посетителя бара «Трибуна» в Липецке закономерно привела к  проверкам. Вчера представители Роспотребнадзора, мэрии, полиции и городского управления по делам ГО и ЧС проверили два заведения: бар «Трибуна» и кафе «Халиф». 

Как сообщает пресс-служба администрации Липецка, поводом проверки стала жалоба на работу бара и кафе по ночам: по постановлению администрации области, предприятия общественного питания не могут обслуживать посетителей с полуночи до шести утра. 
 
К «Трибуне» проверяющие пришли в 00.14. Двери бара оказались закрыты. Встретившие контролёров сотрудники бара провели их по помещениям в доказательство того, что кафе не работает, и заверили, что последних гостей здесь проводили ещё за 15 минут до полуночи.
 
- А в чайхане на Советской в 00.25 оказалось шумно и многолюдно. Проверяющих здесь явно не ждали, но отреагировали спокойно: предоставили все необходимые документы и прекратили деятельность. Проверяющие опросили персонал и посетителей, подготовили протокол осмотра помещения в присутствии понятных и вынесли определение о возбуждении дела об административном правонарушении. Материалы дела направят в суд для принятия решения о наложении штрафных санкций, - рассказали в пресс-службе администрации Липецка.

В пресс-службе мэрии напомнили, что за нарушение требований «антиковидного» постановления предпринимателей привлекают к ответственности по статье 20.6.1 КоАП РФ «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения», санкции которой предусматривают штраф в размере до 300 000 рублей.
9 941
#кафе #ограничения
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Комментарии (9)

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Как гость
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А.

10 минут назад
Драка? Черт с ним, днём хоть убейтесь все, но как вы посмели ночью работать? Угроза населению!
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Гость

19 минут назад
До полуночи Ковид спит,а потом начинает искать своих жертв,бред какой,ясен пень все будут работать,у всех кредиты и аренда,а помощи ждать неоткуда,государство на всех наплевало,выживайте как хотите
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Гость

20 минут назад
Вы все закрывайте или никого не трогайте. У вас, как всегда принцип двойных стандартов.
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Гость

25 минут назад
Проверять надо не трибуну а власти города за бездействие весь город знает что трибуна работает по ночам
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Трибунал

28 минут назад
Кто ещё ходит в эту помойку!?
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чел

30 минут назад
разведка донесла о проверке
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Гость

35 минут назад
Власти делают вид что работают смешно трибуна под носом у администрации города проверять они пришли а то не знали что она работает по ночам не ту страну назвали Гондурасом
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гость

42 минуты назад
Если эта трибуна не работает по ночам,то чего каждое утро возле нее стоит куча пьяной молодежи? У них там что,место поклонения?
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Qwerty

57 минут назад
Давно пора прикрыть этот * бардачок
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