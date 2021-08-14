Общество
сегодня, 11:01
Шумиха после избиения посетителя клуба «Трибуна» привела к проверкам
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В Липецке проверяли выполнение заведениями общепита запрета на работу после полуночи.
Шумиха после избиения посетителя бара «Трибуна» в Липецке закономерно привела к проверкам. Вчера представители Роспотребнадзора, мэрии, полиции и городского управления по делам ГО и ЧС проверили два заведения: бар «Трибуна» и кафе «Халиф».
Как сообщает пресс-служба администрации Липецка, поводом проверки стала жалоба на работу бара и кафе по ночам: по постановлению администрации области, предприятия общественного питания не могут обслуживать посетителей с полуночи до шести утра.
К «Трибуне» проверяющие пришли в 00.14. Двери бара оказались закрыты. Встретившие контролёров сотрудники бара провели их по помещениям в доказательство того, что кафе не работает, и заверили, что последних гостей здесь проводили ещё за 15 минут до полуночи.
- А в чайхане на Советской в 00.25 оказалось шумно и многолюдно. Проверяющих здесь явно не ждали, но отреагировали спокойно: предоставили все необходимые документы и прекратили деятельность. Проверяющие опросили персонал и посетителей, подготовили протокол осмотра помещения в присутствии понятных и вынесли определение о возбуждении дела об административном правонарушении. Материалы дела направят в суд для принятия решения о наложении штрафных санкций, - рассказали в пресс-службе администрации Липецка.
В пресс-службе мэрии напомнили, что за нарушение требований «антиковидного» постановления предпринимателей привлекают к ответственности по статье 20.6.1 КоАП РФ «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения», санкции которой предусматривают штраф в размере до 300 000 рублей.
Как сообщает пресс-служба администрации Липецка, поводом проверки стала жалоба на работу бара и кафе по ночам: по постановлению администрации области, предприятия общественного питания не могут обслуживать посетителей с полуночи до шести утра.
К «Трибуне» проверяющие пришли в 00.14. Двери бара оказались закрыты. Встретившие контролёров сотрудники бара провели их по помещениям в доказательство того, что кафе не работает, и заверили, что последних гостей здесь проводили ещё за 15 минут до полуночи.
- А в чайхане на Советской в 00.25 оказалось шумно и многолюдно. Проверяющих здесь явно не ждали, но отреагировали спокойно: предоставили все необходимые документы и прекратили деятельность. Проверяющие опросили персонал и посетителей, подготовили протокол осмотра помещения в присутствии понятных и вынесли определение о возбуждении дела об административном правонарушении. Материалы дела направят в суд для принятия решения о наложении штрафных санкций, - рассказали в пресс-службе администрации Липецка.
В пресс-службе мэрии напомнили, что за нарушение требований «антиковидного» постановления предпринимателей привлекают к ответственности по статье 20.6.1 КоАП РФ «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения», санкции которой предусматривают штраф в размере до 300 000 рублей.
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