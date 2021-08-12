сегодня, 15:33
Лавров прокомментировал слова Лукашенко о признании Крыма
Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о признании Крыма, заявил, что полуостров как часть России входит в состав Союзного государства с Белоруссией.
"У нас есть Договор о Союзном государстве с Белоруссией, с 1999 года он действует. В соответствии с этим договором территорией Союзного государства является территория Республики Беларусь и Российской Федерации в соответствии с их законодательством. По нашему законодательству Республика Крым, естественно, — это территория Российской Федерации и входит в Союзное государство вместе с нашими белорусскими друзьями", — отметил Лавров.
Ранее в ходе "Большого разговора с президентом" глава Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск официально признает статус Крыма, когда последний российский олигарх начнёт поставлять на полуостров свою продукцию. По словам политика, в этом вопросе у него "развязаны руки" и на его решение не влияет даже Будапештский меморандум. В Крыму на это ответили пословицей, а в Госдуме сочли заявление белорусского лидера "немного некрасивым", - передает Life.