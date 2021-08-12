В России
54 минуты назад
В России зафиксирован новый антирекорд по числу умерших от коронавируса
В России за прошедшие сутки умерли 808 заболевших коронавирусом, что стало новым максимумом с начала пандемии.
За последние сутки в России подтверждено 808 смертей от коронавируса, - сообщается на сайте Оперштаба. Это антирекорд с начала пандемии.
Последний раз максимум летальных исходов среди заболевших коронавирусом был зафиксирован накануне, 11 августа — тогда в России в четвертый раз был повторен рекорд по смертности. За сутки скончались 799 человек.
За последние 24 часа на территории РФ подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 было выявлено 21 932 случаев в 85 регионах, в том числе обнаружено активно 1 773 (8,1%) без клинических проявлений.
Субъектами с наименьшими темпами прироста за сутки стали Москва (0,15%), Республика Татарстан (0,2%), Псковская область, Карачаево-Черкесская Республика, Кировская область - 0,24%
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 6 534 791 случай (+0,34%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 170,6 млн лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию нового типа, в том числе 482 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 1 млн 248 тыс. 798 человек, - говорится в сообщении.
Последний раз максимум летальных исходов среди заболевших коронавирусом был зафиксирован накануне, 11 августа — тогда в России в четвертый раз был повторен рекорд по смертности. За сутки скончались 799 человек.
За последние 24 часа на территории РФ подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 было выявлено 21 932 случаев в 85 регионах, в том числе обнаружено активно 1 773 (8,1%) без клинических проявлений.
Субъектами с наименьшими темпами прироста за сутки стали Москва (0,15%), Республика Татарстан (0,2%), Псковская область, Карачаево-Черкесская Республика, Кировская область - 0,24%
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 6 534 791 случай (+0,34%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 170,6 млн лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию нового типа, в том числе 482 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 1 млн 248 тыс. 798 человек, - говорится в сообщении.